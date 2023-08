Faustão piora e entra na fila do SUS para transplante de coração; 386 pacientes estão na frente

O quadro de saúde de Fausto Silva se agravou nos últimos dias. Os médicos que estão cuidando do apresentador no Hospital Israelita Albert Einstein informaram, em boletim divulgado às 19h24 deste domingo (20), que Faustão necessita de um transplante cardíaco. Ele aguarda por um doador na fila administrada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Faustão está internado desde o dia 5 de agosto, com quadro de insuficiência cardíaca. O apresentador está realizando diálise e necessita de medicamentos para ajudar no bombeamento do coração. Um comunicado divulgado pelo hospital, assinado pelo cardiologista Fernando Bacal, e o diretor médico e de Serviços Hospitalares do Einstein, Miguel Cendoroglo Neto, informa sobre o agravamento:

"Em 5 de agosto, Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein para tratamento de insuficiência cardíaca, condição que vem sendo acompanhada desde 2020. Ele encontra-se sob cuidados intensivos e, em virtude do agravamento do quadro, há indicação para transplante cardíaco. O paciente está em diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração. Fausto Silva já foi incluído na fila única de transplantes, regida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que leva em consideração, para definição da priorização, o tempo de espera, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso", diz a nota.

Faustão se junta a outras 386 pessoas que estão atualmente à espera de um coração, de acordo com a última atualização no site do Sistema Nacional de Transplantes (SNT), feita na quarta-feira (16). O médico Paulo Pego Fernandes, professor no Instituto do Coração, explica que o tempo de espera pode variar de dois a 18 meses, dependendo da gravidade do paciente e da compatibilidade entre doador e receptor.



Segundo Pego, a fila respeita a ordem cronológica, mas é feito um cruzamento com uma lista de prioridades, que faz com que pacientes, ainda que tenham entrado depois, passem na frente. Pacientes internados, com suporte para o coração e outros órgãos, são priorizados.

A situação é delicada por dois fatores:

O órgão é essencial à vida e temos apenas um. No caso do transplante de rim, por exemplo, são quase 37 mil pessoas aguardando na fila, mas, em tese, conseguir um doador pode ser mais fácil já que temos dois rins e é possível viver com apenas um.

A doação de coração só será possível a partir da morte cerebral de outra pessoa - e ainda dependerá de fatores como peso, altura e tipo sanguíneo.

Na sexta (18), o apresentador divulgou um vídeo gravado no hospital em que contava estar em tratamento. O vídeo foi compartilhado por João Guilherme, seu filho, em uma rede social. No vídeo, Faustão citou a necessidade de cirurgia, pediu orações e citou a equipe médica que o acompanha.

Em junho de 2023, o apresentador deixou o comando de seu programa na Bandeirantes, depois de um ano e meio. Antes, ficou na Globo por mais de 30 anos.