Steve Hackett apresenta repertório do Genesis com show gratuito, em Niterói

O cantor Steve Hackett, guitarrista que fez história com a banda de rock progressivo Genesis, fará uma apresentação gratuita no dia 19 de agosto, em Niterói - a partir das 18h, na Praça do Rádio Amador, em São Francisco. No mesmo evento, haverá shows de Ritchie, pai do clássico nacional “Menina Veneno”, e do niteroiense Paulinho Guitarra, com participação de Taryn.

Steve Hackett e Genesis

Hackett vem a Niterói com a banda Genetics, relembrando a passagem do Genesis pelo Brasil, em 1977. A banda, que reuniu, além de Steve, Phil Collins e Peter Gabriel, deixou um repertório de clássicos que serão executados ao vivo, cada música com os mesmos arranjos, a mesma iluminação, a mesma sequência, tudo como se fosse uma viagem no tempo. Steve também vai tocar algumas pérolas de sua carreira solo.

Steve era o guitarrista da banda. Com o instrumento, escreveu a história, desde a sensibilidade do seu som acústico em “Horizons/Blood on the Rooftops” aos solos dramáticos em “Firth of Fifth” e “Fountain of Salmacis”.

Quando embarcou na carreira solo, Steve explorou novos horizontes, inventando sons e técnicas inovadores, como a do 'tapping', e lançou hits como Cell 151. Com o auxílio de alguns dos melhores músicos do planeta, o estilo único da guitarra de Steve continua sendo a base de seus shows.

A entrada do Genesis no Hall da Fama do Rock, em 2010, é prova da qualidade da música de Steve Hackett. Ele sempre respeitou o som do Genesis. Seu álbum duplo Genesis Revisited II, lançado em 2012, traz uma seleção de artistas icônicos tocando canções populares do grupo.

Sem se acomodar, Steve continua produzindo material novo. Seguindo o sucesso de Wolflight, seu mais recente disco The Night Siren chegou às paradas em muitos países, incluindo o top 30 na Inglaterra.

Ritchie celebra 40 anos de Menina Veneno

“Menina Veneno” chegou aos 40 anos. O tempo passou rápido para o maior sucesso da carreira de Ritchie: a música atravessou as últimas quatro décadas sendo cantada por todo mundo, não importa a geração. Ritchie traz para Niterói essa celebração com o show “A Vida Tem Dessas Coisas”.

No repertório, os sucessos que marcaram a carreira desse inglês que chegou ao Brasil nos anos 70 e não foi mais embora, como A Mulher Invisível, Casanova, Pelo Interfone, Transas, além da própria Menina Veneno e de A Vida Tem Dessas Coisas, que empresta o nome à turnê.