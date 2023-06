Francis e Olivia Hime no show ‘Dois Franciscos’

Francis Hime & Olivia Hime apresentam o espetáculo "Dois Franciscos" - e um convidado muito especial na Zona Norte do Rio de Janeiro. Os artistas encerram essa temporada passando pelos bairros da Tijuca e da Pavuna, com duas apresentações gratuitas, sempre com participações de jovens músicos formados por orquestras sociais.

Na sexta-feira, 16 de junho, o show acontece às 19h, no Centro da Música Carioca Artur da Távola, com participações especiais de David Nascimento (contrabaixo) e Jorge Júnior (violino). No sábado, 17 de junho, o espetáculo também começa às 19h, na Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, e tem a participação da cantora Rê Negrão. Todas as apresentações terão tradução em Libras e programas de sala em Braille.

O show "Dois Franciscos" estreou com elogios entusiásticos da crítica. Nele, o casal percorre o repertório do próprio Francis e de Chico Buarque, compositores-pilares da MPB, seja com números da consagrada parceria entre os dois, seja com outros temas do cancioneiro de ambos os artistas. O nome do espetáculo se refere ao fato de que, na intimidade, Francis também é chamado de Francisco. Em 2022, a primeira parceria de Francis e Chico, a clássica "Atrás da Porta", completou 50 anos.

Para esta circulação, o show ganhou um repertório especial, com canções ausentes no roteiro original. Entram alguns clássicos dos dois, como "A Noiva da Cidade", "Amor Barato" e "Meu Caro Amigo". No palco, a cada show, juntam-se aos dois artistas - e ao violoncelista Hugo Pilger - um jovem instrumentista.

O espetáculo encanta tanto pela dimensão monumental da obra dos compositores prestigiados - podendo aqui ser apreciada em conjunto - quanto pela interpretação maturada do casal Francis e Olívia. Suas vozes e piano valorizam as nuances e a sensibilidade das canções. Cheios de vigor e em plena atividade, Francis e Olívia completam 85 e 80 anos, respectivamente, em 2023.

O show ilumina o lugar do artista como guardião dos saberes deste país diverso e estimula a formação, sempre em andamento, de nossa identidade, ao promover a imprescindível troca de conhecimento entre estes e os jovens, em um movimento de renovação para ambas as partes. A direção do espetáculo é de Flávio Marinho e a idealização do projeto, de Renata Grecco.

* Projeto contemplado no edital Fomento à Cultura Carioca 2022 – FOCA II da Secretaria Municipal de Cultura da Cidade do Rio de Janeiro.

ROTEIRO DO SHOW:

E Se (Francis Hime / Chico Buarque)

Outros Sonhos (Chico Buarque)

Passaredo (Francis Hime / Chico Buarque)

Embarcação (Francis Hime / Chico Buarque)

Dois Irmãos (Chico Buarque)

Mar e Lua (Chico Buarque)

Todo Sentimento (Chico Buarque / Cristóvão Bastos)

Anoiteceu (Francis Hime / Vinícius de Morais)

Pivete (Francis Hime / Chico Buarque)

Meu Guri CB Pieta (Francis Hime / Silvana Gontijo)

Jogo da Vida (Francis Hime / Silvana Gontijo)

Atrás da Porta (Francis Hime / Chico Buarque)

Trocando em Miúdos (Francis Hime / Chico Buarque)

Luiza (Francis Hime / Chico Buarque)

SERVIÇO

Francis Hime e Olivia Hime no show "Dois Franciscos" - e um convidado muito especial

Entrada gratuita e classificação etária livre

TIJUCA

Participações Especiais: David Nascimento (contrabaixo) e Jorge Júnior (violino)

Data: 16 de junho (sexta-feira), às 19h

Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola

Endereço: Rua Conde de Bonfim, 824 - Tijuca



PAVUNA

Participação Especial: Rê Negrão (voz)

Data: 17 de junho (sábado), às 19h

Local: Arena Carioca Jovelina Pérola Negra

Endereço: Praça Ênio, s/nº - Pavuna

OBS.: Ingressos gratuitos, disponíveis 1h antes de cada apresentação nos respectivos locais.

Todas as apresentações terão tradução em Libras e programas de sala em Braille.

FICHA TÉCNICA

Francis Hime: piano

Olivia Hime: voz

Hugo Pilger: violoncelo

Flávio Marinho: direção artística

Renata Grecco: idealização do projeto e direção de produção

Cibele Lopes: produção executiva

Léo Aversa: fotos

Miriam Roia e Vivi Drummond: assessoria de imprensa e mídias digitais