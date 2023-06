Orquestra Petrobras Sinfônica se apresenta neste sábado no Theatro Municipal

A Orquestra Petrobras Sinfônica se apresenta neste sábado (3), às 19h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com o espetáculo "Missa solene, em Ré maior, op. 123", de Ludwig van Beethoven.

O concerto contará com a especial participação dos cantores Ludmilla Bauerfeldt (soprano), Lara Cavalcanti (contralto), Paulo Mandarino (tenor) e Sávio Sperandio (baixo), além do imponente Coro Lírico da Associação de Canto Coral (ACC). A direção será do professor Jésus Figueiredo e preparação do maestro Edvan Moraes.

Além disso, serão mais de 150 artistas, entre regente, músicos, solistas e coro, no palco.