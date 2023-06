Tem Paula Toller com DJ Memê, neste sábado, na Barra

Uma das mais queridas cantoras do país, Paula Toller retorna ao Qualistage com sua nova turnê “Amorosa”, neste sábado, dia 3 de junho. No show, que comemora os 40 anos de sucesso da cantora (que está fazendo 60 anos), Paula traz um convidado superespecial, o “padrinho da house music no Brasil”, DJ Memê, que fará uma participação durante a apresentação, trazendo uma combinação da música eletrônica e pop-rock, para botar todo mundo para dançar!

“Eu vou tocar junto com ela. Não vai ser show de DJ antes e depois, não. Eu vou tocar junto com ela, com a banda, vai ter interação”, diz Marcelo Mansur, o notório DJ Memê, que já produziu ou remixou músicas para Paula, Fernanda Abreu, Lulu Santos e Rita Lee.

E Memê deixa no ar um mistério/surpresa: “Eu ensaiei com a banda - em cima de um arranjo novo que eu fiz pro show -, músicas da Paula que vou rodar na hora em que entrar para me apresentar com eles. Só não posso dizer que músicas são.

No repertório, além dos grandes sucessos, a cantora apresentará seu último lançamento: “Com muita emoção, vamos tocar a música 'Perguntas', do Beni Borja, meu saudoso amigo e parceiro nos primórdios do Kid. 'Amorosa' é uma celebração de toda minha carreira, mas também um propósito de vida daqui pra frente”, projeta Paula.

O repertório é uma antologia de toda sua carreira solo e no Kid Abelha, com direção musical e arranjos do lendário produtor e compositor Liminha. A direção de arte e cenários são do consagrado designer Gringo Cardia, com imagens do pintor e tapeceiro Genaro de Carvalho. Grandes clássicos de 40 anos de carreira compõem o set list, como "Nada Sei", "Lágrimas e Chuva", "Amanhã é 23" e "Como Eu Quero", entre outras, celebrando a conexão da artista com seu público.

A banda que acompanha Paula é formada por Adal Fonseca (bateria), Pedro Dias (baixo e vocal), Gê Fonseca (teclados e vocal), Gustavo Camardella (violão e vocal) e Billy Brandão (violão).



Serviço: Local: Qualistage - Via Parque Shopping / Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ / Data: 3 de junho – sábado. Horário: 21 h Ingressos: a partir de R$ 200,00.