Exposição no Rio mostra a evolução do telefone móvel

Está em cartaz no Museu do Amanhã a exposição Celular 50, contando a história do telefone celular e as mudanças pelas quais o aparelho de telefonia móvel passou ao longo do último meio século.

Idealizada e produzida pela Araucária Agência Cultural, a mostra interativa e tecnológica apresenta recursos audiovisuais, tótens alfanuméricos, painéis e jogos com curiosidades e informações sobre o aparelho.

Os visitantes podem ver de perto um protótipo original do DynaTAC 8000x, relíquia cedida pela empresa Dyna LLC, do inventor e “pai” do celular, o engenheiro americano Martin Cooper. O modelo veio diretamente dos EUA para o Brasil.

“Celular 50 é uma experiência totalmente inovadora, imersiva, sensorial e, acima de tudo, tecnológica. Queremos mostrar as transformações e os impactos sociais e econômicos do telefone celular para o avanço da sociedade, de forma ampla, reflexiva e interativa", ressalta o curador Miguel Colker, diretor da empresa promotora.

A exposição conta com seis seções: Buraco Negro, Mobilidade e Liberdade, Popularizacao e Individualizacao, Multiplicidade, Excesso e Labirinto de Possibilidades - esta última conta com depoimentos de Leandro Karnal, Deborah Colker, Sebastião Santos e outras personalidades ligadas à educação, cultura, sustentabilidade, saúde, democracia e diversidade. Em cada um dos espaços, o público vivencia experiências que marcaram as gerações dos aparelhos celulares e seus impactos, com um convite final à reflexão para o que ainda está por vir.

A mostra tem correalização do Museu do Amanhã e IDG - Instituto de Desenvolvimento e Gestão; a cenografia é assinada por Rodrigo Franco, da Ostra Studio.

Serviço: Exposição Celular 50 / Até 20 de agosto / Horários de visitação: terça a domingo, das 10h às 18h, inclusive feriados. / Local: Museu do Amanhã - Praça Mauá, 1 - Centro do Rio

Valor dos ingressos: R30 (inteira) e R15 (meia). Às terças, entrada gratuita. / Os ingressos podem ser comprados pela internet na plataforma Sympla e terão hora marcada. As gratuidades também podem ser retiradas online. / Patrocínio da Motorola, do Ministério da Cultura, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Secretaria Municipal de Cultura (RJ), Claro e apoio da Mosaico, Bemobi, Afya, Radix e Prill.