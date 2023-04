Dellarte comemora 40 anos nesta quinta no Theatro Municipal

A Dellarte, produtora de espetáculos culturais, criada pela pianista e musicóloga Myrian Dauelsberg, comemora 40 anos nesta quinta-feira (27) no Theatro Municipal. Para a data foi escolhido um programa especial que será executado pela Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, regida por Daniel Guedes, considerado um dos mais importantes músicos brasileiros da atualidade. As peças apresentadas hoje à noite serão: a abertura da ópera Os mestres cantores de Nuremberg, de Wagner; o concerto para violoncelo de Dvoák, com Miguel Braga; e o concerto para violino de Tchaikovsky, com Guido Sant’Anna. Uma noite em que a Dellarte, com suas mais de 1.500 apresentações durante as últimas décadas, prestigia, mais uma vez, os talentos brasileiros.



Theatro Municipal do Rio de Janeiro

27 de abril, quinta-feira, às 20h

Orquestra Sinfônica de Barra Mansa

Daniel Guedes, maestro

Miguel Braga, violoncelo

Guido Sant'Anna, violino

Preço único: R$ 20,00 / R$ 10,00