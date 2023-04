Jean-Paul Sartre e Simone Beauvoir no Espaço Tápias

O Ciclo de Leituras Teatrais do Espaço Tápias traz dois convidados superespeciais para a próxima terça-feira (25), às 20h. São os atores Paulo Betti e Dadá Coelho, sob curadoria artística da atriz Paula Braun.

O tema da leitura será "Filmando Simone", texto livremente inspirado na obra da autora Lynne Kaufman. A peça justapõe a relação entre um dos casais intelectuais mais famosos da França – a autora feminista Simone de Beauvoir e o filósofo existencialista Jean-Paul Sartre – com o estado atual das relações entre homens e mulheres.

O evento iniciou no mês passado com a presença de artistas consagrados como Pedro Monteiro, Mika Makino, Igor Fernandez, Fernando Melvin, Marcelo Cavalcanti e a própria Paula Braun, e segue até junho com convidados especiais, sempre na última terça-feira de cada mês. Os ingressos estão disponíveis através da plataforma Sympla, de forma gratuita.

O Ciclo de Leituras Teatrais do Espaço Tápias começou em uma conversa com uma das diretoras do Espaço, Flávia Tápias, com o intuito de ampliar o leque de atividades artísticas ligadas às artes cênicas dentro do bairro da Barra da Tijuca e adjacências.

Devolver a cidade o gosto pelo teatro, expandir e trocar conhecimento dramático literário e a proximidade que uma leitura proporciona entre artista e público são premissas essenciais para a curadora Paula Braun.

"Paulo Betti é uma das grandes referências de interpretação nesse país, além de ser um agitador cultural. Eu lembro demais das leituras na Casa da Gávea que o Paulo organizava e quando eu propus para a Flávia de fazermos essas leituras foi superinspirada nesse feito lindo para o teatro carioca. A Dadá é uma mulher genial, engraçada, rápida e articulada demais no que se propõe a fazer. Sou muito fã dos dois e confio demais no que fazem" - ressalta Paula Braun.

O Espaço Tápias disponibiliza salas para aulas e uma sala para espetáculos e outros encontros envolvendo arte – a Sala Maria Thereza Tápias. É uma organização que tem como proposta favorecer, divulgar e oportunizar a dança, com foco na dança contemporânea e em seus segmentos.

Serviço: Ciclo de Leituras Teatrais do Espaço Tápias / Participação de Paulo Betti e Dadá Coelho - 25 de abril - às 20h / Curadoria: Paula Braun / Até 27 de junho (sempre na última terça-feira de cada mês) / Local: Espaço Tápias - Sala de espetáculos Maria Thereza Tápias / Dia e horário: (25 de abril, 30 de maio e 27 de junho) - às 20h / 80 lugares / Entrada Gratuita – retirada de ingressos pela plataforma Sympla / Classificação etária: 16 anos / Endereço: Av. Armando Lombardi, 175 – 2º andar – Barra da Tijuca / Próximo a estação Jardim Oceânico.