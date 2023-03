Blitz e Leo Jaime fazem show inédito nesse sábado na Barra

Tem festa dupla nesse sábado (25) com rock, muitos sucessos e bom humor na Barra, com as apresentações de Blitz e Leo Jaime. A banda de Evandro Mesquita e o cantor de hits como “As sete vampiras” e “Bambolê”, vão ocupar o palco do Qualistage com dois shows distintos – além de um encontro histórico no palco, com direito a repertório surpresa. A Blitz apresentará sua “Turnê sem fim”, enquanto Leo Jaime mostrará músicas de seu recente show “Dance comigo”.

"Será um show meu completo, e depois um show da Blitz" – diz Leo Jaime ao JORNAL DO BRASIL, complementando que um mix entre as duas partes pode rolar. "Não há nada combinado, mas as possibilidades de isso acontecer são altas. De repente, eu pinto lá nos backings vocals do show deles, que eu adoro".

Leo Jaime (Foto: divulgação)

Leo nos contou mais algumas coisas, sem estragar as surpresas:

"Vou tocar várias (músicas) que o público espera que eu toque e algumas surpresas. Uma do Erasmo, meu mestre, de repente duas... pode ser que role também umas citações ou mesmo músicas de bandas que a gente adora, tipo The Cure ou Clash.



No show da Blitz, que comemorou em 2022 seus 40 anos de carreira, hits como “Você não soube me amar”, “Weekend”, “A dois passos do paraíso”, não podem faltar, além de canções mais recentes como “Noku pardal” e “Agora é a hora”. A banda, atualmente, é formada pelos originais Evandro Mesquita (vocal, guitarra e violão), Billy Forghieri (teclados), Juba (bateria), além de Rogério Meanda (guitarra), Alana Alberg (baixo), Andréa Coutinho (backing vocal) e Nicole Cyrne (backing vocal).



Leo Jaime batizou seu espetáculo de “Dance comigo” porque, na definição dele mesmo, a ideia é “cantar e dançar como se não houvesse amanhã”.

"Este show é imperdível, é uma noite única, nada ainda programado para que se repita. Mas como o interesse no show tem sido grande, talvez até a gente faça mais vezes. E eu gostaria de que tivéssemos um momento de juntar as bandas e ensaiar algo específico para ser o meu show, o da Blitz, e uns números misturando todo mundo, ou seja, uma terceira parte. Pode ser viagem minha, mas se for rolar mesmo, outras praças, já fica a ideia. Gosto muito de estar com a Blitz, desde sempre.

Com a experiência de quem canta profissionalmente há quatro décadas, Leo desfilará hits como “As sete vampiras”, “A fórmula do amor”, “Mensagem de amor”, “Gatinha manhosa” e outras, além de medleys, mashups, colagens e citações diversas.



Então, tá marcado: Blitz e Leo Jaime: encontros, clássicos e surpresas, em uma noite histórica de rock’n’roll, não apenas dos anos 80, neste sábado, no Qualistage (Shopping Via Parque, Barra, no local originalmente conhecido como Metropolitan), com shows começando a partir das 21h (a casa abre 1h30 antes).