O Carnaval dos Animais, de Camille Saint-Saëns, quarta e quinta, no Municipal

No Theatro Municipal do Rio de Janeiro, a criançada vai poder apreciar, sob o comando de seu maestro titular, Felipe Prazeres, O Carnaval dos Animais, de Camille Saint-Saëns.

O concerto didático será nessa quarta (15), às 12h, somente para escolas, e quinta (16), às 14h, aberto ao público, e contará com a participação da Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal (OSTM), além dos pianistas Katia Baloussier e Murilo Emereciano.

A obra do compositor francês foi escrita em 1886 como uma brincadeira para divertir os amigos do compositor na época do Carnaval. Imperdível.

Obra composta por 14 movimentos

O Carnaval dos Animais, em francês Le Carnaval des Animaux, é uma peça para dois pianos e orquestra composta quando o compositor passava férias em uma pequena aldeia na Áustria, após ter chegado de uma turnê sem muito sucesso na Alemanha.

Longe de ser uma inocente peça musical, o compositor tinha por objetivo fazer uma crítica ao cenário musical parisiense no fim do século XIX.

O compositor não permitiu que a obra fosse publicada durante em vida, pois temia que ela arruinasse sua reputação de "compositor sério". Cheia de referências a outros compositores, a obra foi publicada apenas após a sua morte (com exceção do movimento O Cisne que por ter caráter mais sério foi publicado ainda em vida).

Essa obra é composta por 14 movimentos (13 descritivos às personagens, e o “Finale”) para ser apresentada na terça-feira gorda de carnaval.

Movimentos

A suíte é composta por 14 movimentos (13 descritivos às personagens, e o “Finale”).

I - Introdução e Marcha Real do Leão (Introduction et marche royale du lion)

Tema original de Saint-Saëns, os dois pianos trinam e arpejam; as cordas abrem a marcha do soberbo animal, imitando seus rugidos.

II - Galinhas e Galos (Poules et Coqs)

Clarinetes, pianos, violinos e viola em um breve trecho à moda de Rameau.

III - Mulas (Hémiones) (Asnos selvagens do Tibet. Animais muito velozes).

Tema original de Saint-Saëns, em um presto furioso, os dois pianos lançam-se em escalas em clima de loucura, e nunca se se alcançam.

IV - Tartarugas (Tortoises)

Offenbach está presente aqui com uma paródia lenta do "Can Can", da obra Orfeu no Inferno. Tocada em andamento extremamente lento pelas cordas, sobre um acompanhamento do piano.

V - O Elefante (L'éléphant)

O contrabaixo com sua imponência sonora conta com ornamentos do piano, tocam uma paródia lenta de "Dança das Sílfides" de A Danação de Fausto de Berlioz, com uma alusão ao scherzo de Sonho de uma noite de verão de Mendelsshon.

VI - Cangurus (Kangourous)

Tema original de Saint-Saëns, os pianistas 'saltitam', hesitam, param...

VII - Aquário (Aquarium)

Nesse tema original de Saint-Saëns, atuam a flauta, a celesta, os dois pianos e as cordas. As flautas dão um sentido de ondas, os pianos um sentido de nadar, a celesta faz parecer gotas de água.

VIII - Personagens de orelhas compridas (Personnages à longues oreilles)

Por poucos compassos, dois violinos alternam seus diálogos.

IX - O cuco nas profundezas dos bosques (Le coucou au fond des bois)

Com o acompanhamento do piano, a terça do cuco é dita e redita pelo clarinete.

X - Pássaros (Volière)

Tema original de Saint-Saëns, uma flauta chilreia com acompanhamento dos pianos e das cordas com a intenção de nos lembrar passarinhos em revoada.

XI - Pianistas (Pianistes)

Inspirada em pianistas iniciantes que incomodavam Saint-Saëns, e que era, segundo o compostor, 'verdadeiros animais, e não dos menos barulhentos'. Nesse movimento, os pianistas devem imitar o toque de um aluno de piano iniciante, alternado em escalas e terças duplas, com notas desafinadas. As cordas rangem, irritam-se e interrompem o insuportável duo.

XII - Fósseis (Fossils)

As antiguidades – uma série de citações que se encadeiam vivamente. A Danse Macabre do próprio Saint-Saëns surge como um leitmotiv do movimento, com o xilofone imitando ossos batendo uns nos outros.

XIII - O Cisne (Le Cygne)

Tema original de Saint-Saëns, o violoncelo toca sobre as harmonia dos pianos. No final ele "adormece".

XIV - Final (Finale)

Um desfile de toda a bicharada, onde desfilam os principais temas ouvidos durante a obra, inclusive a dos pianistas.

Serviço: O Carnaval dos Animais - Camille Saint-Saëns / Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal / Pianistas: Katia Baloussier, Murilo Emereciano / Narração: Guilherme Quadrado / Regente: Felipe Prazeres / Datas: 15/03 – quarta-feira, às 12h (somente para escolas) / 16/03 – quinta-feira, às 14h (aberto ao público) / Local: Theatro Municipal do Rio de Janeiro / Endereço: Praça Floriano, S/N – Centro / Classificação: Livre / Ingressos à venda no site e na bilheteria / R$ 20,00 (inteira), R$ 10,00 (meia-entrada) / Haverá uma pequena palestra sobre a obra, um pouco antes do início do Concerto.