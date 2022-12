Livro na Itália apresenta Clarice Lispector a jovens leitores

Um novo livro lançado na Itália promete apresentar aos jovens do país a escritora Clarice Lispector, um dos maiores nomes da história da literatura brasileira.

"Cercavo un'immensità. Vita di Clarice Lispector" ("Em busca da imensidão: Vida de Clarice Lispector", em tradução livre) é de autoria da tradutora e filósofa Lisa Ginzburg, neta de Natalia Ginzburg, um dos ícones da literatura italiana no século 20.

A obra faz parte de uma coleção da editora rueBallu pensada para despertar a paixão pelos livros em jovens leitores de oito a 12 anos de idade.

Em 96 páginas e com ilustrações de Pia Valentinis, Ginzburg apresenta a biografia de Clarice e seu talento para dar voz às partes mais íntimas e profundas das pessoas.

O livro retrata uma autora sempre inquieta e intimamente estranha a todos os lugares; brasileira, mas com o eco ainda presente de suas origens no leste europeu, o que deu origem a um "destino de nomadismo, de desenraizamento, e não apenas exterior". (com agência Ansa)