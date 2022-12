Cultura popular e sustentabilidade: a atuação de Margareth Menezes para além da música

Na última semana, o nome da cantora baiana Margareth Menezes causou repercussão ao ser convidada a assumir o Ministério da Cultura do governo Lula, que toma posse a partir do dia 1º de janeiro. A assessoria não informou se a nomeação foi confirmada e Margareth Menezes ainda não se manifestou sobre o assunto.

Nas redes sociais, a nomeação foi elogiada mas também alvo de críticas por assumir uma das principais pastas do Governo Federal, dissolvida durante o governo Bolsonaro que atualmente integra uma secretaria especial do Ministério do Turismo.

Apesar das mais de três décadas de carreira, a atuação de Margareth Menezes vai para além da música. Considerada um dos principais nomes da música baiana e nacional, Maga, como é carinhosamente chamada, possui experiência à frente de projetos sociais voltados para o fomento à cultura popular, ao desenvolvimento sustentável e ao combate ao trabalho infantil.

As principais atuações da artista baiana no setor cultural:

Ativista social, Margareth Menezes é fundadora e presidente da Fábrica Social. Criada em 2004, a ONG tem como objetivo impulsionar e fomentar a cultura local, especialmente na região da Península de Itapagipe, na Cidade Baixa, em Salvador, através do incentivo ao empreendedorismo e do resgate da identidade cultural da Bahia com foco na infância, juventude, famílias e núcleos produtivos da região em três eixos principais: Educação, Cultura e Sustentabilidade.

Além do projeto, a artista também é fundadora da Associação Fábrica Cultural, que atua na prcombate ao trabalho infantil, exploração sexual e outras violações de direitos.

Em 2014, Margareth fundou o Mercado Iaô, um dos principais projetos de economia criativa na Bahia que reúne diversas modalidades artísticas como música, teatro, artesanato, gastronomia, feira de empreendedorismo entre outros. Localizado na sede da Fábrica Social, o Mercado Iaô funciona como um centro de arte, educação e negócios criativos, que tem como finalidade a busca por uma maior inclusão social, desenvolvimento sustentável e responsabilidade social.

Diante da sua gestão no setor cultural, em 2020, Margareth Menezes foi nomeada embaixadora do folclore e cultura popular do Brasil pelo IOV/UNESCO e, em 2019, foi condecorada com o prêmio Proclamação, concedido pela prefeitura de Newark, Nova Jersey (EUA).

No ano passado, a artista baiana foi reconhecida como uma das 100 personalidades negras mais influentes do mundo pela Most Influential People of African Descent (MIPAD), instituição chancelada pela ONU, por sua atuação à frente da Fábrica Cultural. Margareth foi a única brasileira na categoria "Música" para a lista "Creatives 100", que reconhece afrodescendentes com destaque na área da economia criativa.

Além da carreira artística, Margareth é embaixadora no Brasil da missão IOV-UNESCO, com desenvolvimento de ações de preservação e promoção da arte popular e cultura folclórica como elementos do patrimônio cultural imaterial.