Escadaria do Theatro Municipal do Rio de Janeiro terá ‘Natal de Luz’ com Ivan Lins

Os olhos e ouvidos de quem estiver pelo Centro do Rio de Janeiro nessa segunda (12), às 19h30, estarão voltados para a fachada do Theatro Municipal, onde acontece o “Natal de Luz” na casa de espetáculos mais icônica da cidade. O evento é direcionado para a rua, ou seja, gratuito, e reunirá cerca de 400 instrumentistas, coristas e dançarinos. Além da participação mais do que especial do cantor e compositor Ivan Lins, que vai levar ao público alguns de seus maiores sucessos, como “Novo tempo” e “Meu país”. O espetáculo será protagonizado por integrantes das orquestras e coros do Instituto Brasileiro de Música e Educação e do Núcleo de Orquestras Sociais do Brasil, além do Coro Infantojuvenil da UFRJ e da Escola de Dança Nasta Abdu.

Ivan Lins é sempre um ótimo programa (Foto: Divulgação)

Com cerca de duas horas de duração, o espetáculo tem direção musical do maestro Anderson Alves. Dividido em três momentos, além dos hits de Ivan Lins, o repertório do evento incluirá clássicos como “Trepak” e “Valsa das Flores” de “O Quebra-Nozes” (Tchaikovsky), “Carol Bells” (Mykola Leontovych), “Noite Feliz” (Franz Gruber), “Oh, Happy Day” (Edwin Hawkins), entre outros.

Entre suas propostas, o “Natal de Luz” valoriza a importância de um dos nossos maiores patrimônios culturais, o Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e é uma grande homenagem a esse marco arquitetônico e cultural da cidade do Rio de Janeiro. A ideia é incentivar a participação maciça da população em torno do TMRJ para um período de reflexão, de grande impacto e ludicidade. Fomentando o espírito natalino na cidade e estimulando um ambiente de renovação da paz, amor e esperança, além de renovar a oferta de eventos culturais gratuitos para o público, democratizar o acesso aos bens culturais e incentivar a economia criativa do Estado do Rio de Janeiro

Como em toda apresentação no Theatro Municipal, estarão presentes as sonoridades do violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta transversal, clarineta, trompete, trombone, trompa, fagote e percussão, coro, entre outros elementos. Em cena, mais de 400 instrumentistas, coristas e dançarinos da Orquestra Sinfônica Jovem Fluminense, Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca, Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga, Coro Juvenil do Rio de Janeiro, Coro Juvenil de Tanguá, Coro Juvenil da Rocinha, Coro Infantojuvenil da UFRJ e Escola de Dança Nasta Abdu de Areal. O patrocínio é da Secretaria de Estado de Cultural e Economia Criativa do Rio de Janeiro e Sesc Rio.

-"Este superelenco será regido pelo maestro Anderson Alves e terá um repertório diverso, entoando obras que fazem parte da nossa memória afetiva. Um espetáculo para celebrar o Natal e o grande trabalho educacional das instituições sociais que entrelaçam a formação musical com a educação pública. Orquestras e coros do Instituto Brasileiro de Música e Educação e do Núcleo de Orquestras Sociais do Brasil se juntam ao Coro Infantojuvenil da UFRJ e à Escola de Dança Nasta Abdu de Areal, além do convidado especial Ivan Lins, para este que será um inesquecível concerto de Natal na fachada do Theatro Municipal do Rio de Janeiro", explica a pianista Moana Martins, diretora artística do espetáculo.



PROGRAMA

I parte

Joy to The World - David Clydesdale

Trechos do Oratório Messiah - Georg Friedrich Händel

- And The Glory of The Lord

- For Unto us a Child is Born

- Hallelujah

Trepak e Valsa das Flores do Ballet “O Quebra Nozes” - Tchaikovsky

II parte - participação IVANS LINS

Novo tempo – Ivan Lins e Vitor Martins

Aqui é o meu pais – Ivan Lins e Vitor Martins

Ai ai ai ai – Ivan Lins e Vitor Martins

Um Feliz Natal – Ivan Lins

III - Parte

Cantate Domino (A joyful song) – Mary Lyynn Lightfoot| Arranjo: Anderson Alves

Alegrem-se Cristãos – Melodia tradicional alemã | Arranjo: Gustavo Fernandes

Carol Bells – Mykola Leontovych | Arranjo: Gustavo Fernandes

Have your self a Merry Little Christmas - Arranjo: Anderson Alves

Pinheirinhos! Que Alegria! - Desconhecido | Arranjo: Anderson Alves

Adeste Fideles - John Wade | Arranjo: Anderson Alves

Surgem Anjos Proclamando - Melodia Francesa | Arranjo: Anderson Alves

Noite Feliz | Franz Gruber| Arranjo: Anderson Alves

Oh Happy Day - Edwin Hawkins | Arranjo: Vinícius Louzada



Edital público

O “Natal de Luz” é uma realização do IBME, através da conquista do edital público Municipal em Cena, realizado pela Fundação Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Também tem o patrocínio e parceria do Sesc Rio.



Serviço: Natal de Luz / Dia 12/12/2022 - segunda-feira 19h30 / Direção Musical - maestro Anderson Alves / Direção Artística - Moana Martins / Com Orquestra Sinfônica Jovem Fluminense, Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca, Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga, Coro Juvenil do Rio de Janeiro, Coro Juvenil de Tanguá, Coro Juvenil da Rocinha, Coro Infantojuvenil da UFRJ eEscola de Dança Nasta Abdu de Areal /Elenco com aproximadamente 400 artistas.

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - Ivan Lins / Fachada do Theatro Municipal do Rio de Janeiro / Endereço - Praça Floriano, S/N - Centro, Rio de Janeiro / Classificação Livre.