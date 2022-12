Programa prevê oficinas, palestras, apresentação da bateria, exibição de documentário e visitas de grupos da comunidade ao museu

Neste sábado (3), o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro dá início a uma série de atividades desenvolvidas em parceria com a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis. A programação gratuita é pautada pela interseção entre o enredo do Carnaval 2023 da tradicional escola – Brava Gente! O grito dos excluídos no bicentenário da Independência, de autoria dos carnavalescos Alexandre Louzada e André Rodrigues – e a exposição Atos de Revolta: outros imaginários sobre independência, que aborda a mesma temática no museu.

O programa Brava gente: a Beija-Flor no MAM Rio se estenderá até o início de 2023 com oficinas, palestras, visitas de grupos da comunidade às exposições e participação de integrantes célebres como a porta-bandeira Selminha Sorriso e o mestre-sala Claudinho compartilhando sua arte para o público no museu.

“No MAM Rio estamos interessados em desenvolver processos de reflexão sobre cultura e sobre história, em colaboração com grupos e instituições, desde uma prática baseada na criação. As escolas de samba e, em particular a Beija-Flor, são instituições fundamentais para a cultura contemporânea carioca e brasileira porque entendem e exercitam a criação em senso amplo, incluindo criação visual, musical e coreográfica, assim como criação de comunidade e cidadania”, comenta Pablo Lafuente, diretor artístico do museu.

Para André Rodrigues, é emocionante ver uma legítima representante da Baixada Fluminense ocupando os espaços da instituição artística: “Entendemos a escola de samba como um local de produção de intelectualidade, aprendizagem e ensinamento. Quando dialogamos com uma instituição como o MAM Rio, expandimos nosso alcance para que um público outro possa conhecer ainda mais tudo o que é produzido em torno de um desfile de escola de samba, em meio às variantes que se somam nesse processo”, reflete o carnavalesco.

Neste sábado, André Rodrigues vai ministrar uma aula sobre o desenvolvimento do enredo do próximo carnaval, junto com o antropólogo Mauro Cordeiro, responsável pela pesquisa da escola. A fala é parte do programa Estudos Vivos, que realiza encontros gratuitos em torno das exposições do MAM Rio, e terá mediação de Erika Palomino, gerente de Comunicação e Design do MAM Rio.

Quatro fantasias que farão parte no desfile de 2023 da Beija-Flor serão integradas à mostra Atos de Revolta e exibidas no museu. São elas: "Sonho Malê"; "Ameaça Vermelha"; "Ode aos Botocudos" e "A Pressa da Fome". É a primeira vez que os figurinos são expostos para o público antes do Carnaval.

Um documentário sobre o desfile está sendo produzido pela escola e terá sua estreia na Cinemateca do MAM, em 2023.

Em um manifesto sobre o samba-enredo do próximo carnaval, a direção da Beija-Flor escreveu: “O bicentenário da Independência é um momento propício para um debate acerca dos rumos e do próprio sentido do país. O carnaval carioca, alegria e manifestação, consolidou-se como um espaço privilegiado para reflexão de questões de importância fundamental em um espetáculo artístico de inegável dimensão política e caráter pedagógico”.

Já a mostra Atos de revolta: outros imaginários sobre independência, inaugurada em setembro no MAM Rio, repensa esse processo histórico por meio da arte, abordando uma série de levantes, motins e insurreições que antecederam aquele momento ou que ocorreram nas décadas subsequentes. Um time de 16 nomes da arte contemporânea brasileira apresenta produções com multicamadas de narrativas e temporalidades, em diálogo com peças históricas dos séculos 18 e 19.

De acordo com Pablo Lafuente, o programa Brava Gente: a Beija-Flor no MAM Rio dá continuidade a uma série de colaborações que o museu vem elaborando com instituições culturais cariocas e brasileiras, na tentativa de apresentar uma imagem de arte e de cultura mais diversa e complexa.



PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

ESTUDOS VIVOS – O ENREDO DO CARNAVAL 2023 DA BEIJA-FLOR

SÁB - 3 DEZ - 11h

Juntamente com o antropólogo Mauro Cordeiro, responsável pela pesquisa do tema na Beija-Flor, o carnavalesco André Rodrigues ministra uma aula no programa Estudos Vivos sobre o desenvolvimento do enredo e como ele será materializado no desfile da Sapucaí. A mediação é de Erika Palomino, gerente de Comunicação e Design do MAM Rio.

Classificação indicativa livre.

ZONA ABERTA – OFICINA DE ADEREÇOS

SÁB - 3 DEZ - 10h às 11h30

A oficina tem o intuito de compartilhar os saberes técnicos que fazem parte do processo de criação da Beija-Flor de Nilópolis, com a condução de Rodrigo Pacheco, integrante do departamento de Carnaval da escola de samba.

Classificação indicativa livre.



ZONA ABERTA – OFICINA DE DESENHO DE FANTASIA

SÁB - 3 DEZ - 11h30 às 13h

A oficina tem o intuito de compartilhar as práticas artísticas desenvolvidas na escola, com condução de Fabynho.

Classificação indicativa livre.



EXPOSIÇÃO DE FIGURINOS DA BEIJA-FLOR

SÁB 3 - DOM 18/ DEZ - 10h às 18h

A mostra apresenta quatro figurinos do Carnaval 2023 da Beija-Flor de Nilópolis, em diálogo com a exposição Atos de revolta: outros imaginários sobre independência, também em cartaz no MAM Rio. Local: Foyer e espaço expositivo da mostra Atos de Revolta: outros imaginários sobre independência do museu. Classificação indicativa livre.

O CARNAVAL DA BEIJA-FLOR

DOM - 4 DEZ - 11h às 12h30

Conversas dedicadas aos processos de criação da escola.

OFICINA DE DANÇA DE MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA

DOM - 4 DEZ - 13h30 às 14h30

A porta-bandeira Selminha Sorriso e o mestre-sala Claudinho ensinam sua arte para o público nos pilotis do museu.



APRESENTAÇÃO DE INTEGRANTES DA BATERIA

DOM - 4 DEZ - 15h às 15h40

Apresentação pública do samba selecionado com a bateria e integrantes da escola Beija-Flor de Nilópolis.



SERVIÇO:

Brava Gente: a Beija-Flor no MAM Rio

Abertura: sábado, 03 de dezembro de 2022

MAM Rio

End: av. Infante Dom Henrique, 85

Aterro do Flamengo - Rio de Janeiro

Tel: (21) 3883-5600

SITE

Horários:

Quintas, sextas, sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h

Aos domingos, das 10h às 11h, visitação exclusiva para pessoas com deficiência intelectual

Ingressos. Contribuição sugerida, com opção de acesso gratuito

Adultos: R$ 20

Crianças, estudantes e +60: R$ 10