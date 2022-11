Jards Macalé faz show inédito apresentando o disco de 72

Não é de hoje que Jards Macalé vem propondo novos caminhos para a canção

brasileira. Seja criando uma nova prosódia para a letra de música no Brasil ao lado de

grandes poetas como Wally Salomão, Capinam e Torquato Neto; seja construindo um

som poderoso ao lado de músicos extraordinários como Tutty Moreno e Lanny Gordin,

que influenciaram todas as gerações posteriores à sua.

Em outubro deste ano, seu primeiro álbum solo - o disco 72 - completou 50 anos. Disco este que trouxe sucessos como “Vapor Barato”, “Mal Secreto”, “Farinha do Desprezo”, “Revendo Amigos” e “Hotel das Estrelas”. Foi gravado por Jards Macalé no violão, Lanny Gordin na guitarra, violão de aço e baixo e Tutty Moreno na bateria. O trio assina os arranjos e toca em todas as faixas. O álbum é considerado um dos trabalhos mais inusitados da história da música brasileira ao mesclar rock, samba, eruditismo, jazz e bossa-nova.

Para a devida comemoração dos 50 anos do álbum, foi montado o show “Jards Macalé 72“, em repertório especialmente preparado e com a participação de Tutty Moreno como convidado. Neste ano, o cultuado baterista que esbanja personalidade, também comemora sessenta anos de carreira. Essa apresentação histórica acontece nesta sexta (25) na lona mais amada do Brasil. Jards Macalé sobe ao palco do Circo Voador, para fazer uma homenagem legítima à formação original do disco. A bateria de Tutty Moreno soma-se à guitarra luxuosa de Gui Held - que é discípulo do Lanny Gordin e volta a tocar o violão acústico com cordas de aço da gravação original. E o baixo vigoroso de Pedro Dantas completa a formação deste power trio. No repertório, as músicas do disco na íntegra e os clássicos da carreira.

Num show inédito, feito com liberdade e soltura, mantendo o transe e a conexão da

improvisação coletiva da gravação original, celebra-se a trajetória inquieta e

transgressora de Jards Macalé - de tanta contribuição à história da música popular

brasileira.

SERVIÇO: Jards Macalé 72, sexta-feira (25) a partir de 22h, no Circo Voador, na Lapa/RJ. / Ingressos a partir de R$ 70,00 (meia-entrada), na bilheteria ou pela Eventim.