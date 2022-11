Morre, aos 81 anos, o cantor e compositor Erasmo Carlos

O cantor e compositor Erasmo Carlos morreu nesta terça-feira (22), no Rio de Janeiro (RJ). A morte foi confirmada pela família do músico ao portal gshow, da emissora Globo. A causa da morte não foi divulgada.



Erasmo Carlos estava internado desde a noite dessa segunda-feira (21) no hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste da cidade. Em outubro, ele passou nove dias internado no hospital para tratar uma síndrome edemigênica. Na ocasião, Erasmo postou uma foto nas redes sociais dentro do quarto do hospital. Ele recebeu alta, mas voltou a ser internado às pressas na noite de segunda-feira.

Popularmente chamado de "Tremendão", Erasmo Carlos é considerado um dos pioneiros do rock no Brasil e durante anos foi parceiro do cantor Roberto Carlos em composições. Ele também é um dos ícones do movimento Jovem Guarda, criado nos anos 1960.



O movimento surgiu na Tijuca, bairro carioca onde Erasmo nasceu e foi criado. Posteriormente, foi lançado um programa de televisão com o mesmo nome do movimento, estrelado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e a cantora Wanderléa. O programa ajudou a popularizar o estilo musical do rock no país.



O último trabalho de Erasmo Carlos na televisão foi como protagonista do longa-metragem "Modo Avião", lançado em 2020. Em fevereiro de 2021, ele lançou o álbum "O Futuro Pertence à... Jovem Guarda", e estava em turnê pelo Brasil e tinha shows marcados nos Estados Unidos. (com agência Sputnik Brasil)