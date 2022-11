Carina Alves lança livro contra a xenofobia na FLIP 2022

O fim do ano está sendo marcante para a escritora, doutora em educação e fundadora do Instituto Incluir, Carina Alves, e para seu projeto Literatura Acessível. Depois de receber na Costa do Marfim o Prêmio Confúcio de Alfabetização, concedido pela Unesco e pelo governo da China, a série de livros infantis acessíveis é uma das finalistas do Prêmio Jabuti 2022, cujos vencedores serão conhecidos no dia 24, em São Paulo. E, no dia seguinte, Carina já estará em Paraty, onde o mais novo título do LA, “O sonho de Laurinha”, será lançado durante a FLIP 2022.



O novo livro infantil é o primeiro da série a não abordar a questão da pessoa com deficiência. Escrito a quatro mãos com a portuguesa Celia Sousa, do Politécnico de Leiria, parceira do Instituto Incluir em vários projetos, “O sonho de Laurinha” trata da xenofobia e do racismo sofridos pela protagonista. Voltado ao público infantil, o livro é apresentado em multiformatos.



“Estou muito feliz com tudo o que está acontecendo. Foi uma honra ver o Literatura Acessível ser reconhecido como um dos seis principais projetos de alfabetização espalhados pelo mundo. Assim como muito nos honra ter sido selecionados para a final do Prêmio Jabuti, na categoria Fomento à Leitura. Isto vai totalmente ao encontro de um dos propósitos do instituto que criei: educar e transformar a sociedade por meio dos livros”, diz Carina Alves.





Sobre o Literatura Acessível



O projeto disponibiliza livros gratuitos em diferentes linguagens, visando à acessibilidade plena: pictogramas, Braille, Libras e audiodescrição (SITE). A série de livros inteiramente acessíveis visa a sensibilizar crianças e escolas quanto à importância da temática da inclusão e da acessibilidade.







Sobre Carina Alves



Fundadora do Instituto Incluir, que desenvolve projetos de inclusão a partir do esporte e da cultura, Carina Alves já soma mais de 20 anos de experiência na área. Milhares de crianças, jovens e adultos, com ou sem deficiência, participam ou já passaram pelos projetos do Incluir.



No campo acadêmico, Carina, que recentemente concluiu o Doutorado em Educação, estabeleceu parcerias com importantes universidades europeias, como a Universidade de Esportes de Colônia (Alemanha) e o Politécnico de Leiria (Portugal).