‘A invenção do outro’, de Bruno Jorge, é o grande vencedor do Festival de Brasília

Na noite desse domingo (20), o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro divulgou os premiados de sua 55ª edição.

A cerimônia foi apresentada pelas atrizes Bárbara Colen e Dandara Pagu, com a divulgação dos vencedores das mostras competitiva Nacional e Brasília, bem como dos troféus especiais.

O júri oficial de longas-metragens premiou como Melhor Filme da competitiva nacional, “A invenção do outro”, de Bruno Jorge.

A obra, que ganhou o principal prêmio do festival, acompanha a expedição humanitária na Amazônia em busca da etnia isolada dos Korubos, promovida pelo Indigenista Bruno Pereira, assassinado ao lado do jornalista britânico Dom Phillips em junho de 2022 durante viagem pelo extremo Oeste do Amazonas.

Além de melhor Longa, a produção conquistou os Candangos de Melhor Fotografia, Melhor Edição de Som e Melhor Montagem.

Antes da premiação, foram exibidos dois filmes de encerramento: “Diálogos com Ruth de Souza”, de Juliana Vicente, documentário sobre a famosa atriz (1921-2019), e o curta-metragem “O nosso pai”, de Anna Muylaert, sobre um trio de irmãs, filhas do mesmo pai e mães diferentes, que precisam morar juntas durante uma das fases mais intensas da pandemia em março de 2021.

Palco para reflexões, debates e denúncias

O Festival de Brasília sempre foi o mais político dos festivais brasileiros e um espaço para reflexão e debates. Para isso, era fundamental ser realizado de forma presencial, o que só foi possível nesta edição, após dois anos do formato apenas on-line.

Nesse sentido, o evento foi programado para reviver seu viés e voltar ao seu palco de debates. A começar pela programação, que incluiu filmes como “Rumo”, de Bruno Victor e Marcus Azevedo, abordando o pilar racial da diversidade; o premiado “Mato Seco em Chamas”, de Adirley Queirós e Joana Pimenta, sobre os impactos da presença da extrema direita nas favelas; “Mandado”, de João Paulo Reys e Brenda Melo Moraes, uma investigação sobre o sistema penal brasileiro; e muitos outros na mesma linha.

A motivação para os debates marcou presença também nos tributos, como foi o caso da escolha do cineasta Jorge Bodanzky como o grande homenageado deste ano com uma medalha por sua obra, lembrando da força de resistência contra o regime ditatorial que o festival e a Universidade de Brasília (UnB), berço do evento, representaram.

Em última análise, foi uma edição que trouxe de volta um espaço para denúncias e protestos, tendo como mote influenciador a arte e, no caso, especificamente o cinema.



OS PREMIADOS



Mostra Competitiva Nacional

Longas-metragens





“A Invenção do Outro”, de Bruno Jorge

Melhor Longa-metragem pelo Júri Oficial



“Rumo”, de Bruno Victor e Marcus Azevedo

Melhor Longa-metragem pelo Júri Popular



Adirley Queirós e Joana Pimenta, por “Mato seco em chamas”

Melhor Direção



Lea Alves e Joana Darc, em “Mato seco em Chamas”

Melhor Atriz



Andreia Vieira, em “Mato seco em chamas”

Melhor Atriz Coadjuvante



Carlos Francisco, em “Canção ao longe”, de Clarissa Campolina

Melhor Ator



Para o coro de motoqueiros de “Mato seco em chamas”

Melhor Ator Coadjuvante



Adirley Queirós e Joana Pimenta, por “Mato seco em chamas”

Melhor Roteiro



Bruno Jorge, por “A invenção do outro”

Melhor Fotografia



Denise Vieira, por “Mato seco em chamas”

Melhor Direção de Arte



Banda Muleka 100 Calcinha, por “Mato seco em chamas”

Melhor Trilha Sonora



Bruno Palazzo e Bruno Jorge, por “A invenção do outro”

Melhor Edição de Som



Bruno Jorge, por “A invenção do outro”

Melhor Montagem



“Rumo”, de Bruno Victor e Marcus Azevedo

Prêmio Especial do Júri







Curtas-metragens



“Escasso”, da Encruza (Clara Anastácia e Gabriela Gaia Meirelles)

Melhor Curta-Metragem pelo Júri Oficial



“Calunga maior”, de Thiago Costa

Melhor Curta-metragem pelo Júri Popular



Clara Anastácia e Gabriela Gaia Meirelles, por “Escasso”

Melhor Direção



Clara Anastácia, em “Escasso”, de Clara Anastácia e Gabriela Gaia Meirelles

Melhor Atriz



Giovanni Venturini, em “Big bang”, de Carlos Segundo

Melhor Ator



Rogério Borges, por “Lugar de Ladson”, de Rogério Borges

Melhor Roteiro



Yuji Kodato, por “Lugar de Ladson”, de Rogério Borges

Melhor Fotografia



Joana Claude, por “Capuchinhos”, de Victor Laet

Melhor Direção de Arte



Podeserdesligado, em “Calunga maior”, de Thiago Costa

Melhor Trilha Sonora



Som de Black Maria (Isadora Maria Torres e Léo Bortolin), por “Lugar de Ladson”, de Rogério Borges

Melhor Edição de Som



Edson Lemos Akatoy, por “Calunga maior”, de Thiago Costa, e “Nem o mar tem tanta água”, de Mayara Valentim



Melhor Montagem



“Ave Maria”, de Pê Moreira

Melhor filme de Temática Afirmativa





Mostra Brasília – Prêmios do Júri Oficial

24º Troféu Câmara Legislativa



“O pastor e o guerrilheiro”, de José Eduardo Belmonte

Melhor longa-metragem (prêmio de R$100.000,00)



“Levante pela terra”, de Marcelo Costa (Cuhexê Krahô)

Melhor curta-metragem (prêmio de R$30.000,00)



Thiago Foresti, por “Manual da pós-verdade”

Melhor direção (prêmio de R$12.000,00)



Wellington Abreu, por “Manual da pós-verdade”

Melhor ator (prêmio de R$6.000,00)



Issamar Meguerditchian, por “Desamor”

Melhor atriz (prêmio de R$6.000,00)



Juliana Corso, por “Virada de jogo”

Melhor roteiro (prêmio de R$6.000,00)



Elder Miranda Jr., por “Manual da pós-verdade”

Melhor fotografia (prêmio de R$6.000,00)



Augusto Borges, Nathalya Brum e Douglas Queiroz, por “Plutão não é tão longe daqui”

Melhor montagem (prêmio de R$6.000,00)



Nadine Diel, por “Manual da pós-verdade”

Melhor direção de arte (prêmio de R$6.000,00)



Olivia Hernández, por “O pastor e o guerrilheiro”

Melhor edição de som (prêmio de R$6.000,00)



Sascha Kratzer, por “Capitão Astúcia”

Melhor trilha sonora (prêmio de R$6.000,00)







Mostra Brasília – Prêmios do Júri Popular

24º Troféu Câmara Legislativa



“Capitão Astúcia”, do diretor Filipe Gontijo

Melhor longa-metragem (prêmio de R$ 40.000,00)



“Desamor”, do diretor Herlon Kremer

Melhor curta-metragem (prêmio de R$ 10.000,00)







Mostra Brasília – Menções Honrosas do Júri Oficial



A Ivan Presença e Chiquinho da UnB, personagens do longa “Profissão livreiro”, de Pedro Lacerda

Menção honrosa do júri



Ao curta-metragem “Super-heróis”

Menção honrosa do júri





Prêmios Especiais



Prêmio Zózimo Bulbul

Concedido em parceria com a Apan – Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro e o Centro Afrocarioca de Cinema, para o curta e o longa-metragem que tenha como horizonte o corpo negro na frente e por trás das câmeras, e a inovação estética e narrativa na abordagem das subjetividades negras. Em 2022, o júri do prêmio Zózimo Bulbul foi composto pela realizadora cuiabana Paula Dias, a produtora audiovisual do DF Adriana Gomes e o coordenador de projetos do Centro AfroCarioca, Vitor José.



“Mato seco em chamas”, de Adirley Queirós e Joana Pimenta

Prêmio Zózimo Bulbul de Melhor longa-metragem



“Calunga maior”, de Thiago Costa

Prêmio Zózimo Bulbul de Melhor curta-metragem





Prêmio Marco Antônio Guimarães

Concedido pelo Centro de Pesquisadores do Cinema Brasileiro (CPCB) ao filme que melhor utiliza material de memória, pesquisa e arquivos do cinema brasileiro.



“Diálogos com Ruth de Souza”, de Juliana Vicente

Prêmio Marco Antônio Guimarães





Prêmio Canal Brasil de Curtas

Cessão de um Prêmio de Aquisição no valor de R$ 15 mil e o troféu Canal Brasil ao Melhor Filme de curta-metragem selecionado pelo júri Canal Brasil.



“Nossos passos seguirão os seus...”, de Uilton Oliveira

Prêmio Canal Brasil de Curtas





Prêmio Abraccine

Oferecido pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema nas categorias melhor longa-metragem e melhor curta-metragem.



“Mato seco em chamas”, de Adirley Queirós e Joana Pimenta

Prêmio Abraccine de Melhor longa-metragem



“Calunga maior”, de Thiago Costa

Prêmio Abraccine de Melhor curta-metragem