Quadro de Botticelli é leiloado por US$40 milhões

Uma obra do pintor renascentista italiano Sandro Botticelli foi leiloada na noite da última quinta-feira (10), em Nova York, por US$40 milhões, valor equivalente a mais de R$200 milhões.

A pintura "Madonna del Magnificat" faz parte da coleção particular de Paul Allen, cofundador da gigante americana Microsoft e que faleceu em 15 de outubro de 2018, e foi arrematada em leilão organizado pela Christie's no Rockefeller Center de Manhattan.

Datada de 1490, a obra do italiano retrata Maria com Jesus no colo e ao lado de anjos e foi comprada por Allen em 1999, por um valor jamais revelado.

O acervo - que ainda inclui quadros de Paul Cézanne, Van Gogh, Gustav Klimt e Paul Gauguin - alcançou a quantia recorde de US$1,62 bilhão, com cinco obras que superaram US$100 milhões cada.

São elas: "Les Poseuses, Ensemble (petite version)", do pintor Georges Seurat, vendida por US$ 149,2 milhões; "Montagne Sainte-Victoire" de Cézanne, por US$ 137,7 milhões; "Verger avec cyprès", de Van Gogh, por US$ 117,1 milhões; "Maternité II", de Gauguin, por US$ 105,7 milhões; e "Birch Forest", de Klimt, por US$ 104,5 milhões.

"A coleção de Paul G. Allen atraiu dezenas de milhares de visitantes às galerias de arte da Christie's em todo o mundo e entrou para a história ao estabelecer um recorde como o leilão mais caro já realizado", informou o diretor-geral da casa de leilões, Guillaume Cerutti, em comunicado.

No total, a coleção incluía cerca de 150 peças que acumulam 500 anos de história da arte e foram 100% vendidas. De acordo com a Christie's, ao menos 28% das obras foram arrematadas por clientes asiáticos.

Esta foi a venda de maior bilheteria na história do leilão, quebrando o recorde de US$ 922 milhões estabelecido há seis meses, quando a Sotheby's liquidou a coleção de Harry e Linda Macklowe, cujo acordo de divórcio previa uma divisão de pinturas e esculturas. Todo valor arrecadado foi destinado a causas filantrópicas pelo cofundador da Microsoft. (com agência Ansa)