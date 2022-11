Paulo César Pinheiro grava depoimento para o Arquivo Geral da Cidade nesta terça

Um dos letristas mais importantes da música popular brasileira, Paulo César Pinheiro é o entrevistado da série Depoimentos Cariocas nesta (8), no YouTube do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. A entrevista com o artista, que também é poeta, compositor, romancista, dramaturgo e produtor de discos, poderá ser vista através do seguinte link, com chat aberto para os internautas que assistirem ao vídeo na hora da estreia, às 17h.

O depoimento traz as memórias de Paulo César Pinheiro sobre os bairros onde viveu antes da idade adulta: Ramos, onde nasceu (1949), Jacarepaguá, onde passou parte da infância, e São Cristóvão, onde viveu na adolescência e considera seu bairro de origem. Foi no bairro imperial, por exemplo, que compôs um de seus grandes sucessos, a canção “Viagem”, de parceria com João de Aquino, então seu amigo da Praça Pinto Peixoto, onde morava.

Na entrevista – na qual responde também a perguntas enviadas pela cantora Mônica Salmaso e pelo compositor Dori Caymmi – Pinheiro destaca que sua faceta de andarilho foi fundamental para que conhecesse profundamente o Rio de Janeiro durante a juventude. Fosse subindo o Morro do Tuiuti para conhecer os sambistas de lá, fosse conhecendo resquícios da velha Praça Onze (com baianas vendendo quitutes no tabuleiro) ou indo pela primeira vez à Biblioteca Pública Castro Alves, no Centro do Rio, onde começou sua paixão pelos livros e pela literatura.

Autor de grandes sucessos lançados por Elis Regina, Elizeth Cardoso, MPB-4 e Clara Nunes (com quem foi casado), entre outras vozes, Paulo César Pinheiro é um dos recordistas mundiais de composições gravadas – mais de duas mil até o momento, sem contar as regravações. Nesta obra destacam-se sucessos como “Canto das três raças”, “Portela na avenida” (ambas com Mauro Duarte), “Poder da criação”, “Espelho” (com João Nogueira), “Tô voltando” (com Maurício Tapajós), “Lapinha”, “Refém da solidão” (ambas com Baden Powell), “Desenredo” (com Dori Caymmi) e “Matita perê” (com Tom Jobim), entre muitos outros.

Com edições mensais disponibilizadas para o público desde maio de 2021, Depoimentos Cariocas é uma iniciativa do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro para registrar e disponibilizar para o público as memórias e reflexões de grandes cariocas sobre a cidade. Entre os personagens já entrevistados estão escritores/jornalistas como Ruy Castro e Zuenir Ventura, compositores como Nei Lopes e João Roberto Kelly, o produtor Haroldo Costa, a atriz e cantora Zezé Motta e as escritoras Ana Maria Machado e Marina Colasanti, o cineasta Cacá Diegues e o ex-prefeito Saturnino Braga, entre outros.

Todos os Depoimentos Cariocas podem ser acessados pelo YouTube do Arquivo ou através do site da instituição, que tem uma página inteiramente dedicada à série.