A Cinemateca do MAM apresenta, de 11 a 13 de novembro, o Ciclo Modernismo carioca, com a proposta de refletir sobre o papel do samba como manifestação revolucionária na cultura brasileira e estimular conversas transversais entre a Cinemateca, o setor de Educação e a exposição “Nakoada: estratégias para a arte moderna”. A mostra conta com sessões gratuitas de “Pista de grama”, de Haroldo Costa, “Rio, Zona Norte”, de Nelson Pereira dos Santos, e “Natal da Portela”, de Paulo César Saraceni.

Programação completa

SEXTA (11) - 18h30:

Pista de Grama, de Haroldo Costa. Brasil, 1958. Com Paulo Goulart, Rodolfo Arena, Yoná Magalhães. 90’. Exibição em MP4 (h264) + debate com Haroldo Costa, Marcelo Campos e Keyna Eleison. Classificação indicativa 12 anos.

Único filme dirigido pelo ator e escritor Haroldo Costa, “Pista de Grama” (1958) conta a história de Luciano (Paulo Goulart) que esconde sua identidade de rapaz rico para trabalhar no haras de Patrícia (Yoná Magalhães), por quem está apaixonado. Um dos destaques do filme é a cena em que Elizeth Cardoso canta “Eu não existo sem você” (de Antonio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes) acompanhada por João Gilberto no violão.

SÁBADO (12) - 16h:

Rio, Zona Norte, de Nelson Pereira dos Santos. Brasil, 1957. Com Grande Otelo, Jece Valadão, Paulo Goulart e Angela Maria. 90’. Exibição em 35mm. Classificação indicativa 12 anos.

Clássico do Cinema Novo, “Rio, Zona Norte” (1957) fala sobre a condição do sambista explorado pela indústria do rádio e das gravadoras, que não reconhecia o talento do músico negro em termos de autoria e remuneração. No elenco estão Grande Otelo, Jece Valadão, Paulo Goulart e Ângela Maria.



DOMINGO (13) - 16h:

Natal da Portela, de Paulo César Saraceni. Brasil, 1988. com Milton Gonçalves, Almir Guineto, Grande Otelo, Zezé Motta. 100’. Exibição em 35mm. Classificação indicativa 16 anos.

“Natal da Portela” (1988) é a biografia de Natalino José do Nascimento, maquinista de trem que perdeu um braço em um acidente de trabalho e, anos depois, virou um dos maiores banqueiros do jogo do bicho do Rio de Janeiro. Batizado de “Rei de Madureira”, foi o patrono da Escola de Samba Portela. Com Milton Gonçalves, Almir Guineto, Grande Otelo, Zezé Motta.







SERVIÇO: Ciclo Modernismo carioca | Cinemateca | MAM Rio / 11 a 13 de novembro / End.: Av. Infante Dom Henrique, 85 / Aterro do Flamengo - Rio de Janeiro / Tel: (21) 3883-5630 e (21) 3883-5631 / Site / E-mail: [email protected] / Ingressos: Contribuição sugerida, com a opção de acesso gratuito / Ingressos on-line / Padrões de acessibilidade: acesso para cadeirantes em piso térreo./ Estacionamento: das 8h às 20h, terceirizado, pago.