Áurea Martins comemora a indicação ao Grammy Latino com show no Rio

Áurea Martins apresenta o show de seu novo disco, “Senhora das Folhas” (Biscoito Fino/Natura Musical), no Teatro Riachuelo dia 3 de novembro, quinta, composto por canções que homenageiam o poder feminino curador em um show emocionante, com participações especiais da cantora Rita Benneditto e dos cantores e compositores Moyseis Marques, João Cavalcanti, Pedro Miranda e Alfredo Del Penho, que também comemoram a indicação ao Grammy Latino pelo álbum “Desengaiola”.

No repertório, louvores das manifestações populares de Minas Gerais se unem a canções contemporâneas como “A Rezadeira” (Projota) e “Me Curar de mim” (Flaira Ferro), a um canto indígena Parakanã e a sambas icônicos como “Banho de Manjericão” (Paulo Pinheiro e João Nogueira) e “Na Paz de Deus” (Arlindo Cruz) em arranjos luxuosos que têm a direção musical do violoncelista e cantor Lui Coimbra. Unindo os vários Brasis e as duas pontas da vida, Áurea visita neste show sua ancestralidade e ganha o terreno do qual é rainha por herança e direito:o solo fértil das miscigenações afro-índigenas, caboclo-encantadas, orixás-pajé, recebendo de braços abertos o novo. Estabelecendo a possibilidade real de elevar a potência do seu alcance, para ser universal, Áurea fala da sua aldeia.

Auréa será acompanhada de alguns dos mais representativos músicos contemporâneos como Lui Coimbra (violoncelo, violões, rabeca e charango andino), Rodrigo Lima (violas e guitarras), Marcos Suzano (pandeiro e percussões), Tassio Ramos (contrabaixo acústico) e André Gabeh (voz).

"E nossa própria alma nunca se redimirá sem a voz sagrada de Áurea Martins" - Aldir Blanc

FICHA TÉCNICA: Lui Coimbra: violoncelo, violões, rabeca e charango andino / Marcos Suzano: pandeiro e percussões / Rodrigo Lima: violas e guitarras / Tassio Ramos: contrabaixo acústico / André Gabeh: voz / Participações especiais: Rita Benneditto, Moyseis Marques, João Cavalcanti, Pedro Miranda e Alfredo Del Penho. / Direção artística: Renata Grecco / Direção Musical: Lui Coimbra / Arranjos: Lui Coimbra, Fred Ferreira e Alfredo Del Penho / Iluminação: Kátia Barreto / Figurino Áurea Martins: Ronaldo Fraga / Produção Executiva: Flavio Loureiro / Disco realizado com patrocínio do Natura Musical.

SERVIÇO: Show: Áurea Martins show “Senhora das Folhas” / Local: Teatro Riachuelo (Rua do Passeio, 40 – Centro/RJ - Telefone: 3554-2934 - Estacionamento: Rua Evaristo da Veiga, 65) / Data: 03 de novembro de 2022, quinta / Horário: 20h / Abertura do teatro: 19h / Classificação: Livre / Duração: 80 minutos (aproximadamente) / Ingressos: a partir de R$ 25 / - APP ou Site da Sympla (com taxa de conveniência) / Bilheteria física (sem taxa de conveniência): de terça a sábado de 12h às 20h, domingos e feriados de 12h às 19h. Em dias de espetáculos, a bilheteria permanece aberta até o início da apresentação. / Autoatendimento: a bilheteria do Teatro Riachuelo possui um totem de auto-atendimento para compras de ingressos.