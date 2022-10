O Âncora: quando a vida, a política e a arte se fundem

No último final de semana, estreou no Rio de Janeiro o espetáculo O Âncora, monólogo inédito com o ator Alex Nader, texto de Leandro Muniz, direção de Alex e Leandro, e produção de Caio Bucker. Em curtíssima temporada experimental na Sede das Cias, na Lapa, o espetáculo vem dando o que falar e gerou grande repercussão entre o público e a crítica durante a semana. Desta sexta (21) a domingo (23) acontecem as três últimas sessões.

A peça tem como ponto de partida o bombardeio diário de notícias do Brasil pandêmico para conjecturar e pensar sobre todas as questões caras aos nossos tempos: crise climática, abismo social, a luta contra a extrema direita, homofobia, racismo, machismo e o papel da mídia brasileira no cenário político.

Com humor crítico, o texto procura desconstruir com sarcasmo o homem que deveria levar credibilidade à família brasileira, mostrando que ele também está em crise, culpado por viver cercado de privilégios, e finalmente resolve decretar o fim da hipocrisia que virou a sua vida. Interpretado de forma magistral por Alex Nader, o personagem está em crise por ser um homem branco, hetero, rico, num país ainda famélico e deseducado, e aponta sua língua afiada e desabafa descontrolado, expondo a sua vida e os bastidores da política em cadeia nacional.

Esse mote é uma janela humorística para o personagem passear por tudo o que o aflige, desde seu relacionamento falido, a proliferação das fake news, que abalou a credibilidade do jornalismo e impulsionou veículos extremamente duvidosos, passando pelo seu inconformismo com a visão distorcida que o público tem sobre quem ele realmente é. Ele, fora de si, mostrará o seu lado cruel, poético, humorado, raivoso e autodestrutivo.

Num misto tragicômico da forma “a vida como ela é” de ser, o espetáculo causou burburinho no público presente no primeiro final de semana. A atriz Aline Borges comentou ser “um espetáculo potente e desconcertante”, e convidou em suas redes: “Bora refletir a vida e o que a gente faz dela?”. O diretor e cineasta Walter Lima Jr. também comentou em suas páginas: “A compreensão que Alex Nader nos transmite de seu âncora é de um mergulho profundo nas contradições deste ser anunciador de novidades, ao mesmo tempo assaltado pelas entrelinhas do grande negócio que é a utilização perturbadora da informação como espetáculo. [...] Triunfo de um ator em seu momento de maturidade.”

Após esta curtíssima temporada, o espetáculo pausa por conta de agendas, e retorna no Rio de Janeiro em março de 2023, com programação de turnê em São Paulo e por capitais do país. Fica a dica do Caderno B para um belíssimo trabalho, com diversão e reflexão.



SERVIÇO: O Âncora / Dias 21, 22 e 23 de Outubro / sexta e sábado 20h, domingo 19h / SEDE DAS CIAS / Rua Manuel Carneiro, 12 - Lapa (na Escadaria Selarón) / Ingressos: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia) / Classificação Indicativa: 14 anos / Duração: 60 minutos