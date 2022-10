Embaixada da Itália realiza exposição sobre design em Salvador

A Embaixada da Itália no Brasil e o Instituto Italiano de Cultura do Rio de Janeiro (IIC-RJ) vão realizar a exposição "Triennale di Milano. Uma história em cartazes" a partir do próximo dia 21 de outubro no Palacete das Artes, em Salvador, na Bahia. O evento segue em cartaz, de forma gratuita, até o dia 11 de dezembro.

O Triennale di Milano é uma referência internacional para os amantes do design italiano e a mostra vai celebrar os 100 anos da fundação, criada em 1923.

No dia 20, como prévia da exposição, uma palestra com o diretor do Museu do Design Italiano da Triennale, Marco Sammicheli, será realizada na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (UFB) a partir das 17h30.

Já a abertura da exposição, que ocorre às 18h do dia 21, contará com a presença do embaixador italiano no Brasil, Francesco Azzarello, e a diretora do IIC-RJ, Livia Raponi.

Também estarão presentes a cônsul da Itália em Recife, Nicoletta Fioroni, o cônsul honorário da Itália em Salvador, Andrea Garziera, e o diretor Sammicheli.

Ainda conforme a Embaixada, "Salvador foi escolhida como primeira etapa" da exposição no Brasil.

"A Triennale é uma fonte de inspiração devido à sua vocação interdisciplinar, no sinal da criatividade e do know-how italianos. Espero que a exposição possa consolidar a colaboração cultural entre Itália e Brasil, também em nível estadual, inspirando uma dialética renovada", destacou Azzarello em comunicado.

A diretora do IIC-RJ ressalta ainda que a "a Triennale Milano é um laboratório essencial para a reflexão sobre a construção coletiva do presente e do futuro, atento aos desafios do mundo contemporâneo, como mostram os temas das edições mais recentes".

Serviço: Exposição 'Triennale di Milano. Uma história em cartazes' / Data: 21/10 a 11/12 / Local: Museu Palacete das Artes (Rua da Graça, 284, Graça, Salvador/BA) / Entrada: Gratuita.