Interpreti Veneziani fará concerto no Theatro Municipal do Rio

O grupo musical italiano Interpreti Veneziani se apresentará no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no próximo dia 27 de outubro, a partir das 20h (horário de Brasília).

Reconhecido por sua presença marcante e considerado o mais importante no cenário mundial, o conjunto de música clássica exibirá um repertório com obras majoritariamente de Antonio Vivaldi, mas inclui também peças de Giuseppe Tartini e Niccolò Paganini.

A produção do evento é realizada pela Dell'Arte, em colaboração com o Istituto Italiano di Cultura do Rio de Janeiro (IIC-Rio).

Com sede em Veneza, o conjunto foi criado em 1987 e é formado pelos músicos Giovanni Agazzi, Giuliano Fontanella, Frederico Braga, Davide De Ascaniis e Francesco Zanchetta (violinos), Sonia Amadio (viola), Angelo Liziero (contrabaixo) e Paolo Cognolato (cravo).

Esta é a 33ª temporada de concertos do grupo Interpreti Veneziani, que atrai mais de 60 mil espectadores todos os anos nas principais salas de concerto do mundo.

Serviço: Série Concertos Internacionais: Interpreti Veneziani / Data: 27 de outubro de 2022 / Horário: 20h / Onde: Theatro Municipal do Rio de Janeiro - Praça Floriano, S/N - Centro / Entrada: Bilheteria ou através do site oficial. (com agência Ansa)