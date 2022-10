Sempre é tempo de arte em Paraty

Fotógrafa, documentarista e pesquisadora Antonia Regina Moura Leite vive em Paraty há 12 anos. Pesquisadora em Serigrafia, Renata Adamowski reside há 13 anos. Ambas são paulistas. Ambas compartilham conhecimentos, nesta terça (18) e nessa quarta (19), às 18h, respectivamente, como parte da grade de programação da Escola de Patrimônio Imaterial do Rio, numa ampla ação na cidade histórica fluminense, que dura toda semana. Dois tempos, duas formas de atuar no campo da arte sempre com ponto focal no outro e a transmissão do saber ancestral. Mais tarde, no Instituto Terra e Mar, ocorre a Oficina de Empreendedorismo em Economia Criativa 1.

A Escola de Patrimônio Imaterial do Rio de Janeiro foi aprovada na seleção pública do Programa Petrobras Socioambiental, realizada em 2021. O projeto é patrocinado pela Petrobras e incentivado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio. Acontece em cinco cidades fluminenses: Rio, Magé, Guapimirim, Quissamã e Paraty. A Escola de Patrimônio Imaterial do Rio honra os ancestrais fortalecendo uma pauta de valorização das nossas raízes ao longo de ações previstas para os próximos dois anos.

Fotógrafa e documentarista Antonia Regina Moura Leite (Foto: divulgação)

Registros sobre a pesquisa "A mulher do baile", de Antonia Regina (Foto: divulgação)

Antonia Regina Moura Leite é incansável em inventariar raízes da cultura brasileira. Trabalhando há 18 anos com comunidades caiçaras, acaba de retornar da pesquisa de campo sobre o projeto "A mulher do baile" que envolve cidades como Ubatuba e Cananéia, em São Paulo. Tema que, certamente, entra em pauta hoje quando apresenta sua oficina.

Nessa quarta (19), também às 18h, a aula de Empreendedorismo em Economia Criativa é sobre Serigrafia com a artista e designer Renata Adamowski, no Instituto Trilha da Arte e Educação (R. José do Patrocínio Parque da Mangueira). Designer, especialista em design de moda, trabalha desde 2013 com estamparia, e em 2016 começa a ministrar oficinas. Além das aulas, atende marcas do Brasil, EUA e Europa para criação e estamparia. "Amo aquarela, pintura e serigrafia, talvez por conta da minha ligação com vestuário descobri no tecido uma superfície diferente, que traz muitas possibilidades de aplicação. Acredito que todo mundo tem seu potencial criativo e nem sempre tem a oportunidade de experimentar. Nessa oficina a ênfase é apresentar caminhos e compartilhar um pouco da minha vivência."

Renata Adamowski apresentará ao público uma experimentação da serigrafia de maneira bem artesanal, que com poucos recursos e bastante criatividade viabiliza várias formas de geração de renda através da elaboração de produtos, tornando possível estampar camisetas, bolsas e fazer cartazes.

Serigrafia é a criação e a aplicação de estampa em tecido através da tela serigráfica, de uma maneira mais autônoma, que não necessita de gravação, de forma artesanal, com baixo custo de produção.

Oficina de serigrafia (Foto: divulgação)

Sala de aula de oficina de serigrafia de Renata Adamowski (Foto: divulgação)

Oficina de seriigrafia (Foto: divulgação)

Pesquisa pioneira

Antonia chega nesta terça (18), às 18h, na sala de aula na Escola de Patrimônio Imaterial repleta de informações. Acaba de retornar de pesquisa de campo em Cananéia, SP, onde esteve com representantes de seu estudo em torno do Fandango e Ciranda de Tarituba. Hospedou-se em casa de Dona Cleuza e Evaristo, que tocam nos grupos "Vida Feliz", "As fandongueiras" e os jovens de Itacuruçá.

É assunto para mais de metro. A pesquisadora apresentará formas de compreender conceitos para, através da fotografia, registrar o cotidiano e a própria comunidade. Tudo que está fora, faz parte do contexto da imagem, vai demonstrar Antonia. Ela é autora do documentário "Teu canto de praia", a série de documentários “Caminho da Escola” do SESCTV, o CD "Ciranda Caiçara de Paraty" e a pesquisa Paraty Ciranda: a música como resistência no Museu do Forte em Paraty - IBRAM. A documentação em fotos e vídeos do Intercâmbio Cultural - MinC sobre a viola caiçara e a viola beiroa entre Brasil/Portugal - As Marcas de Valadares e a responsabilidade da comunicação do Ô de Casa! Mobilização, Articulação e Salvaguarda do Fandango Caiçara. Ela também é co-curadora do Festival de Curtas Metragens de Direitos Humanos – Entretodos. Selecionada em 2021 pelo Prêmio Funarte Marc Ferrez de Fotografia com a pesquisa “A mulher do baile”, pesquisa realizada na Pós Graduação TERESA - Gestão de Territórios e Saberes - IEAR - UFF.

Com a palavra, a artista: "A Mulher do Baile é uma pesquisa realizada para pos-graduacao TERESA – Gestao de Territorios e Saberes/2021-2022, oferecida pelo Instituto de Educacao de Angra dos Reis da Universidade Federal Fluminense, o Observatorio de Territorios Sustentaveis e Saudaveis da Bocaina (Fiocruz e Forum de Comunidades Tradicionais) e a Area de Protecao Ambiental de Cairucu (Instituto Chico Mendes de Conservacao da Biodiversidade). A pesquisa visa discutir o patrimonio imaterial e as relacoes com a imagem e as mulheres no Fandango e na Ciranda Caicara. 'A mulher do baile, a presença-ausência feminina no universo da musicalidade caiçara' é uma pesquisa que envolve dentro da dimensão do território caiçara as cidades de Paraty (RJ), Ubatuba e Cananéia (SP) e Guaraqueçaba (PR). Abrange todos os estados que se encontra presente a cultura caiçara", contextualiza.

"A proposta visa discutir o papel da mulher dentro do fazer fandango e ciranda e parte de uma revisão bibliográfica do Museu Vivo do Fandango. Trazer as historias dessas mulheres que sao esquecidas no universo da musicalidade caiçara. Investigar junto delas aspectos da historia da musica caicara, apontando seus pontos de vista, mais reconhecidas como personagens secundarias na danca, na poetica das letras, como musas e pouco como protagonistas de suas proprias historias. Aqui queremos destacar as diferentes formas de ser 'a mulher do baile'".

O projeto conta com a parceria da Ciranda de Tarituba - Paraty/RJ e do Grupo Sementes do Prumirim da Mestra Lauriana - Ubatuba- SP e com o apoio do Programa de Apoio a Formação de Educadores de Paraty - PAFE que possui o financiamento da Escola Cirandas, Instituto Ojumoran e da Associação Saúva e conta com a realização da Funarte - Fundação Nacional de Artes.

Programação da Escola de Patrimônio Imaterial do Rio:



Tarituba Paraty 18/10/2022 18h

Oficina de Empreendedorismo em Economia Criativa - Fotografia - com Antonia Regina Moura Leite / Instituto Terra e Mar / Estrada do Corumbê s/n Rodovia Rio Santos KM 659 / Morro do Ditão, Barra do Corumbê.

Tarituba Paraty 19/10/2022 18h

Oficina de Empreendedorismo em Economia Criativa 2 - Serigrafia - com Renata Adamowski / Instituto Trilha da Arte e Educação ITAE / Rua José do Patrocínio Parque da Mangueira.

Rio - Madureira - 20/10/2022 20h

No próximo dia 20 de outubro, às 20h, no Viaduto Negrão de Lima, em Madureira, será a vez da apresentação de Patrimônio Imaterial “Deixe a criança brincar - Festejo popular, manifestações da cultura corporal, lúdica e sonoras”. Ninguém vai ficar parado: Ana Cristina Sant’anna da Silva, a Ana Cê, desenvolverá brinquedos cantados a partir do encontro das tradições ancestrais e brincantes contemporâneos. Uma prática experimental de vivência sócio afetuosa, coletiva e livre.

Tarituba Paraty 22/10/2022 15h

No Centro de Referência Ciranda de Tarituba

Rua do Campo de Futebol n. 9 Tarituba, Juliana Antonia Ferreira Fernandes ministra aula sobre Farmácia Natural, que abordará temas essenciais sobre o universo das plantas medicinais para que o público possa usufruir e compartilhar desse legado ancestral, valorizando assim, nossa sociobiodiversidade, sem comprometer sua saúde.

Magé 23/10/2022 10h



O Grupo Zé Mussum de Cultura Popular

Avenida Roberto Silveira, 946 Praia de Mauá Magé RJ a mestra Maria Emilia Gombarovits Trindade ensina Fitoterapia. A aula aborda ativos naturais e de baixo custo, sobretudo plantas facilmente encontradas na região, que podem favorecer a saúde da comunidade e o conhecimento sobre a natureza