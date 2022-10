Festival da Cultura do Japão começa em Petrópolis na quarta-feira

Oficinas de Mangá (quadrinhos japoneses com personagens de traços marcantes), moxaterapia (técnica da acupuntura que utiliza um bastão com ervas), danças folclóricas, palestras, aulas de artes marciais, oficina de origami (dobradura em papel) e exposições são algumas atrações da 13ª edição do Bunka-Sai, Festival da Cultura do Japão de Petrópolis, município da região serrana fluminense. O evento será realizado de quarta (12) a sábado (16), no Palácio de Cristal, com entrada gratuita.

O Bunka-Sai faz parte do calendário oficial de eventos de Petrópolis e constitui um atrativo a mais na cidade na baixa temporada turística, atraindo visitantes de diversas partes do estado do Rio e do Brasil. O prefeito Rubens Bomtempo disse que a mais nova festa cultural da cidade objetiva “saudar um povo que sempre foi nosso parceiro e faz parte da nossa história. Somos muito gratos aos japoneses por todo o apoio e cooperação nos momentos em que mais precisamos e pelos inúmeros ensinamentos”

Abertura



A cerimônia de abertura do 13º Bunka-Sai ocorrerá na próxima quarta-feira (12), às 11h, com apresentação do Coral Infantil do Projeto do Sol, o Coral Som Movimento do Instituto Caminho da Roça, e Quinteto de cordas da Ação Social pela Música do Brasil (ASMD), entoando os hinos nacionais do Japão e do Brasil, sob regência do maestro Rafael Macedo. O cônsul-geral do Japão no Rio de Janeiro, Ken Hashiba, participará da cerimônia. Em seguida, haverá o Kagami Biraki (sangria do barril de saquê) e o San San Nana Byoushi (ritual de boas-vindas à festa).

Logo após, haverá apresentação de Taiko, os famosos tambores japoneses, pelos Grupos Komyo RJ e Tinguá. O público vai apreciar também oficina de mangá, língua japonesa e pipa japonesa e a Dança do Dragão e Bom-Odori, dança folclórica japonesa.

Expectativa



A expectativa da secretária de Turismo de Petrópolis, Silvia Guedon, é positiva. “Tivemos uma ocupação hoteleira muito positiva na Serra Serata de 74% e esperamos receber ainda mais visitantes neste período, para participar do Bunka-Sai e tudo que Petrópolis tem a oferecer”. A 13ª edição da Serra Serata, festival da cultura italiana, ocorreu em dois fins de semana do mês passado.

A programação completa da 13ª edição do Bunka-Sai pode ser acessada no site do evento, onde também é possível encontrar toda a história da ligação entre Brasil e Japão, edições anteriores e curiosidades. (com Agência Brasil)

Circuito das Cerejeiras de Petrópolis



As cerejeiras começaram a surgir em Petrópolis em 1995, quando quatro agremiações nikkeis do estado, em comemoração aos 100 anos da assinatura do “Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre Brasil e Japão”, plantaram 300 mudas de “sakura” em Petrópolis. Na ocasião, além do Lago do Quitandinha, também foram plantadas mudas no Museu Imperial e no Palácio Rio Negro.

Enquanto no Japão, as sakuras, como elas são chamadas em japonês, florescem entre o fim de março e início de abril, começo da primavera, no Brasil, a floração acontece da metade de julho até agosto. E quem pretende admirar a beleza dessas árvores precisa aproveitar o momento, já que período de florada das cerejeiras dura, geralmente, no máximo rápidos 15 dias.

A partir de 2008, em comemoração aos 100 anos da imigração japonesa no Brasil, a Associação Nikkei de Petrópolis iniciou a realização do Bunka-Sai em parceria com a Prefeitura de Petrópolis e vem promovendo o plantio de várias mudas de cerejeiras na cidade, embelezando outras regiões e possibilitando a criação do Circuito.

Em 2018 a TurisPetro teve a iniciativa de criar o Circuito das Cerejeiras. Pensando nos vistantes em 2021 a TurisPetro criou um mapa digital onde você pode localizar as cerejeiras do Circuito.