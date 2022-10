Grupo de Câmara Abre Alas estreia no Imperator nessa quarta

O concerto de estreia do Grupo de Câmara Abre Alas - uma orquestra formada por estudantes da rede pública do Rio de Janeiro – será nessa quarta-feira (5), às 19h, no palco do Teatro Imperator, no Méier, espaço cultural vinculado à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. No repertório, obras como “Tico-tico no fubá” (Zequinha de Abreu), “Serenata para cordas” (Norman Leyden), além de composições próprias dos integrantes. Aliás, este é um diferencial desta orquestra – os integrantes participam de um concurso interno para apresentarem suas composições. E inserirem as obras nas apresentações do grupo, que toca instrumentos variados como violino, viola, violoncelo, baixo acústico, clarineta, flauta transversal e percussão. O Grupo de Câmara Abre Alas tem o patrocínio do banco BV.

Abrindo a programação cultural da noite, às 18h, a atriz e jornalista Deborah Jurberg Sargentelli realiza uma Roda de Leitura, seguida de debate e perguntas sobre seu primeiro livro: “Quando eu conheci você”. A autora também vai abordar, junto ao público, temas presentes na publicação, como relacionamento, redes sociais, gravidez indesejada, saúde mental e ansiedade, entre outros.

A orquestra

O Grupo de Câmara Abre Alas, patrocinado pelo banco BV, é uma orquestra formada este ano e composta por estudantes da rede pública do Rio de Janeiro que tocam instrumentos como violino, viola, violoncelo, baixo acústico, clarineta, flauta transversal e percussão. Para este concerto, o grupo preparou um repertório especial, que inclui músicas compostas pelas próprias alunas do projeto - selecionadas por meio do Concurso de Compositoras Abre Alas. O Projeto Abre Alas consiste em aulas gratuitas de instrumentos de sopro; na formação do Grupo de Câmara Abre Alas e no Curso para Formação de Arranjadoras e Compositoras.

A regência é de Miriã Valeriano, que também é preparadora vocal e educadora. Possui Mestrado em Práticas Interpretativas (2022) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, onde também concluiu seu Bacharelado em Regência (2019) e sua Licenciatura em Educação Artística com Habilitação em Artes Plásticas (2013). Também possui Bacharelado em Música Sacra pelo Seminário Teólogico do Sul do Brasil com habilitação em Piano (2011). No ano de 2021 atuou como Professora Substituta de Regência Coral na Escola de Música da UFRJ. Atua também como regente de diversos corais.

REPERTÓRIO

Serenata para Cordas - Norman Leyden -

Toada, Choro e Cantiga de Ninar. Das “Cinco Miniaturas Brasileiras” - Villani-Côrtes

Tico Tico no Fubá - Zequinha Abreu

Composições das alunas:

Sentimentos - Andréia Sula

Caixa de Música - Nathaly Joyce

Sensações - Viviane Dias

Garden- Ana Cruz

Fantasia- Thalyta Guimarães

Deborah Sargentelli

Deborah Sargentelli possui experiência como atriz, tendo participado de obras da Rede Globo como as minisséries “JK” e “Dupla Identidade” e as novelas “Sol Nascente”, “Rock Story” e “Orgulho e Paixão”. Além disso, participou de diversos curtas-metragens, sendo protagonista de ‘O mundo é um moinho’, produção indicada a diversos prêmios nacionais e internacionais. “Quando eu conheci você” foi lançado em julho último. O livro está à venda em todas as Livrarias da Travessa, no Rio de Janeiro e em Lisboa; na Livraria Blooks, no Rio de Janeiro e nas Livrarias Martins Fontes, em São Paulo. Além disso, é possível encontrá-lo, com entrega gratuita para todo o Brasil, através do site da editora Libris.

SERVIÇO: DIA: 05/10/2022 / 19h - Concerto de estreia do Grupo de Câmara Abre Alas, uma orquestra formada por estudantes da rede pública do Rio de Janeiro / Programa de abertura às 18h - Deborah Jurberg Sargentelli realiza Roda de Leitura, seguida de debate e perguntas sobre / eu primeiro livro: “Quando eu conheci você”. / Local - Teatro Imperator (Rua Dias da Cruz 170 – Méier) / Apoio institucional - Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro / Capacidade - 751 pessoas / Classificação Livre / Aberta ao público com venda de ingressos / Ingressos - R$ 2. Meia entrada a R$ 1.