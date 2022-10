Mariana Maia e o lugar do negro no MNBA

Nessa quarta (5), às 15h, o Museu Nacional de Belas Artes/Ibram recebe a artista visual Mariana Maia para uma apresentação presencial de seu trabalho artístico no âmbito das atividades do grupo de pesquisa MNBA/IBRAM/ CNPq “Patrimônios Artísticos, Museus e Diversidades”.

A artista visual desenvolve sobretudo performances abordando o lugar que o seu corpo e de diversas mulheres negras ocupam na sociedade.

O evento é aberto para o público, porém com lotação de até 30 pessoas, por ordem de chegada.

Desenvolvendo reflexões a respeito do lugar de artistas negros, indígenas e mulheres no acervo do MNBA, o grupo de pesquisa MNBA/IBRAM/ CNPq "Patrimônios Artísticos, Museus e Diversidades" busca demonstrar a existência de outros sujeitos do fazer artístico. Este coletivo surgiu como desdobramento das pesquisas e discussões engendradas no processo curatorial da exposição “Das Galés às Galerias: representações e protagonismos do Negro no acervo do MNBA”, realizada em 2018.