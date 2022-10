Jornadas de Outubro no Parque Lage

Desde 2016, outubro é o mês que a Escola de Artes Visuais (EAV) do Parque Lage elegeu para repensar o mundo sob a perspectiva daqueles que carregam o arrojo das mudanças. Enquanto o Dia da Criança é festejado no Brasil pontualmente, as Jornadas de Outubro estendem a comemoração ao longo do mês inteiro, com programação gratuita dedicada a crianças de todas as idades. A partir de 2020, a iniciativa, que integra o calendário anual da instituição, passou a ser realizada em formato híbrido (on-line e presencial).



“Como brinca disso?” — tema que orienta esta edição — é uma provocação para refletirmos sobre o brincar e suas potências na arte e na educação. As atividades propostas pelas Jornadas buscam construir um espaço plural de criação, aprendizagem e experimentação. A partir de oficinas, apresentações culturais, ativações artísticas, falas públicas e vídeos para todas as idades, as Jornadas questionam como o brincar pode nos ensinar.

O parquinho lage é o núcleo pedagógico da EAV que acontece com e para as crianças, investigando o que uma escola de arte pode aprender com elas. O tema “Como brinca disso?” reafirma a potência revolucionária de uma escola de arte que partilha, aprende e cria saberes junto às crianças.

[Peteca na floresta] Experiências para crianças de todas as idades e seus familiares





A partir dos processos pedagógicos e artísticos que serão desenvolvidos ao longo do mês de outubro, uma exposição com os resultados das oficinas gratuitas realizadas durante a programação das Jornadas ocupará os espaços do palacete e do parque. Junto a isso, os artistas André Vargas e Sallisa Rosa foram convidados a propor ativações a partir de práticas que dialogam com as infâncias desde a intersecção entre brincadeira, arte e educação.

Em parceria firmada entre a EAV, o Galpão Bela Maré e o Solar dos Abacaxis, serão promovidas atividades para as crianças no Galpão, entre os dias 27 de setembro e 1º de outubro. A programação prevê oficinas, música e distribuição de doces. Ao longo das Jornadas, no Parque Lage, serão realizadas visitas exclusivas de crianças da Maré à EAV, para a participação em oficinas.

As reservas para as atividades presenciais devem ser efetuadas através do formulário: docs.google.com/forms/jornadas2022, com até 24h de antecedência (considerando a atividade escolhida). A reserva de vaga é válida até o horário de início da atividade.

A realização das Jornadas de Outubro: Como brinca disso? foi viabilizada pelo apoio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

1º/10 (sábado)



10h30 - Jogos de pistas com Luana Vieira e Alexis Zelensky [Arte em Família] - presencial

Neste encontro entre crianças de todas as idades, o objetivo é descobrir alguns enigmas do Parque Lage percorrendo por espaços, personagens e histórias que ali habitam. Através de um jogo de pistas passa-se por diversos caminhos que nem sempre levam aos mesmos destinos e mistérios.

14h - Brinquedos dobráveis com Rita Valentim e Patricia Chaves [oficina] - presencial

Você já brincou de dobrar? Produção de brinquedos com dobraduras e experimentações brincantes, dando vida aos papéis entre corridas de barcos, voos de aviões e o que mais a imaginação alcançar.

08/10 (sábado)



10h30 - Eureka! Peteca na Floresta com Pequeno LAB [Arte em Família] - presencial

Uma experiência para crianças de todas as idades e seus familiares investigarem a floresta e brincarem com seus elementos. Criação de petecas com materiais naturais coletados pelo parque, buscando diferentes cores e formas. A experiência termina com a proposta de brincar coletivamente com as petecas, inventando diferentes dinâmicas de jogar.

14h - Livrinho de artista – Livros de instruções com Luana Vieira e Julia Saldanha [oficina] - presencial

O curso Livrinho de artista convida crianças e suas famílias à criação através do universo dos livros de artista. Os livros são objetos que vão além de um veículo de imagens e textos, e nos surpreendem por suas diferentes maneiras de abordá-los e senti-los. Nesse encontro há apresentação de livros de artistas como: Yoko Ono, Grupo Fluxus, entre outros artistas, para explorar recursos de linguagem que se extrapolam em experiências multissensoriais. A partir de instruções, aborda-se um grande imaginário de vivências e sensações inventando brincadeiras e provocando situações. Oficina com as perguntas: Como se lê um livro? Como os livros interagem com a gente? A partir daí explora-se a ideia de instrução criando próprios livros de artista.

09/10 (domingo)



10h30 - Do Barulho com Noan Moreira [oficina] - presencial

A atividade traz uma provocação utilizando a audição como sentido primário através dos sons existentes na natureza e que remete aos sentimentos, memórias e afetos, tendo como base a imersão musical e a percepção dos sons ocultos existentes em nosso entorno.

15h - Palhaçaria Circo Show com CHAP – Companhia Horizontal de Arte Pública [apresentação] - presencial



PALHAÇARIA CIRCO SHOW é uma comédia de circo-teatro para toda família. O espetáculo narra a aventura do Palhaço Trombada Trompete Trombone da Silva 3º, que num ato de heroísmo resolve seguir uma missão solitária: Combater o mau humor da humanidade. Achando que seria autossuficiente, ele sai sozinho pelo mundo com suas palhaçadas e trapalhadas, mas ao se deparar com dois monstros do mau humor, ele percebe que sua missão não será tão fácil assim. E é neste momento que Trombada resolve pedir ajuda aos seus irmãos, os gêmeos acrobatas, Arnaldo Rodolfo 23 e Arnaldo Rosário 24, que sem pestanejar atendem ao pedido de socorro do seu irmão mais velho. Os gêmeos relembram os números que faziam juntos no circo da família, trazendo para a cena os elementos de seus números de circo tradicionais. Trombada, agora mais consciente e confiante, trava uma divertida batalha contra os monstros do mau humor e restaura o bom humor de todos os presentes.

12/10 (quarta)

Ativações artísticas de André Vargas e Sallisa Rosa

10h30 - Poesia e corpo com Regina Neves e Pedro Rocha [arte em família] - presencial

Esse curso experimenta a relação entre movimento e criação poética, os jogos do corpo com a sonoridade, a dança dos poemas; descobrir a poesia que mora em nossos corpos, a partir de um movimento, uma imagem, uma melodia, uma frase, um conto. Junto com as crianças, nos abrimos à inspiração poética, deixando que se expressem emoções, sentimentos, ideias ou pensamentos.

14h - Oficina de carimbos e figurinhas com Andréa Hygino [oficina] - presencial

Investigações sobre a linguagem gráfica, a partir de texturas e materiais não convencionais (papelão, e.v.a, tampinhas de garrafa, folhas de árvores, plástico bolha, barbante, etc.) Os materiais e procedimentos serão utilizados na criação de carimbos e impressões de figurinhas.

15h - Meu Itan, é a minha história com Nara Campos [apresentação] - presencial

Os Itans são histórias e contos que constituem uma cosmovisão Yorubana. A mediadora cultural Nkento Nara fará uma contação de história que remonta essa perspectiva. A história de duas crianças que salvam sua aldeia de uma grande ameaça será contada e narrada de forma lúdica, interativa e dinâmica, onde as crianças presentes na programação serão os próprios personagens. Além da contação, o público do Parquinho Lage poderá confeccionar elementos presentes na contação de história.

15/10 (sábado)



10h30 - Livrinho de artista – Livros de instruções com Luana Vieira e Julia Saldanha [oficina] - presencial

[Exclusivo para o grupo de crianças da Maré]

16/10 (domingo)



10h às 17h - ‘Ambientes infláveis’: instalação de Hugo Richard e Natali Tubenchlak

10h30 - Brincadeiras de circo com Julyanna Werneck [oficina] - presencial

A vivência Circense é uma forma lúdica de aprendizado capaz de estimular a criatividade e a imaginação da criança. Ao praticar as brincadeiras, as crianças desenvolvem sua capacidade motora e cognitiva através de estímulos e diversão. As atividades despertam várias habilidades como equilíbrio, expressão corporal, autoconfiança, trabalho em equipe, entre outros. Dessa forma, as crianças têm a oportunidade de exercitar melhor a consciência corporal, a noção espacial, a atenção e superação, por exemplo. Aprender brincando com a Arte do Circo é mais divertido!

14h - Ler e fazer com Antonio Amador e Mariana Vilanova [oficina] - presencial

Nesta oficina crianças e suas famílias leem dois livros: Os pontos cardeais acrobatas, de Andrés Sandoval e O livro com um buraco, de Hervé Tullet. A partir disso, iremos experimentar e brincar com as dinâmicas e propostas que os livros nos provocam a fazer.

22/10 (sábado)



10h30 - Que máscara é essa? com Carolina Rodrigues e Rafael Rodrigues [Arte em Família - especial De família para família] - presencial

Onde, como, de que forma usa-se uma máscara? Neste encontro, brinca-se com os sons, cheiros e imagens da floresta, observando como o corpo interage com esse território e coletando materiais para um exercício de transmutação. Em pequenos grupos, utiliza-se materiais naturais ou reutilizados para produzir máscaras diversas, imaginando como se pode integrar uns aos outros ou aos diferentes elementos observados.

14h - Brincando de arquitetura na floresta com Deise Alcantara [oficina] - presencial

Durante passeio até o Platô conversas sobre a ‘Floresta como casa/natureza como abrigo’. No caminho haverá coleta de materiais encontrados pelo chão -areia, pedrinhas, sementes, folhas, gravetos- para criação de estruturas imaginárias das casas que alguns animais do Parque constroem ou ocupam como abrigo. Usaremos argila como cimento e após a construção e brincadeiras com as casinhas, cada família poderá encontrar um lugar no mapa do parque para acomodar a estrutura. Ao encontrá-las, os animais poderão brincar e ocupá-las. Como usaremos apenas elementos da própria floresta (orgânico/compostável) não haverá desperdício ou qualquer tipo de poluição ou lixo.

26/10 (quarta)



Ciclo de conversas - online

Seminário com falas públicas de projetos que envolvam a relação entre o brincar, a educação e a arte na perspectiva das múltiplas infâncias.

10h - Mesa 1

Lanchonete <> Lanchonete

O desafio de se pensar uma Escola Por Vir na Pequena África com Thelma Vilas Boas e Livea Mattos

Ricardo Jaheem

Pedagogias da favela: narrativas do brincar

27/10 (quinta)



Ciclo de conversas - online



10h - Mesa 2

Kammal João

Processos colaborativos: Biblioteca interetária e Sinfonia Animalada.

Shion L.

“O fantástico Jardim: uma exposição virtual interativa para primeira infância”

29/10 (sábado)



10h30 - Brincando no parque com Prof. Mychel Sant’anna [Arte em Família] - presencial

Quem são os principais especialistas na arte de brincar? Sem dúvidas as crianças. Por isso, no mês das crianças, elas e suas famílias são convidadas para um passeio diferente no Parque Lage. Em cada espaço, um novo desafio com vivências divertidas e cada experiência será uma dica para o próximo passo.

14h - Cama de gato do mato! com Daniela Seixas [oficina] - presencial

[Exclusivo para o grupo de crianças da Maré]

Depois de uma breve caminhada, experimenta-se cruzar o espaço da floresta com linhas, folhas, cores, sementes, gravetos e objetos sonoros naturais. Construir, entre as árvores, uma teia cheia de cruzamentos: uma grande cama de gato! Será que vamos conseguir passar pelos espaços dessa enorme cama de gato do mato? Topam o desafio?

01, 08, 15 e 22/10 (sábados)



Vídeo oficina - online

Micro oficinas no formato de vídeo para redes sociais onde são ensinados pequenas técnicas de arte visuais para crianças e suas famílias. A cada semana é lançado um vídeo novo nas Redes sociais da EAV.



SERVIÇO: Jornadas de Outubro | EAV Parque Lage / De 1º a 29 de outubro de 2022 / Reserva para atividades/ Local: Escola de Arte Visuais do Parque Lage / End: Rua Jardim Botânico, 414 - Rio de Janeiro / Website.