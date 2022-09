Encontro de gerações: Roberto Menescal convida Analu Sampaio

Prestes a completar 85 anos, em outubro próximo, e com mais de 65 de carreira, Roberto Menescal estreia um show inédito com a cantora Analu Sampaio, que tem apenas 14 anos. Criador da Bossa Nova, compositor, diretor, produtor musical, arranjador e músico de grandes intérpretes da MPB, como Elis Regina, Maysa, Nara Leão e Silvinha Telles, Menescal também foi diretor artístico da então Polygram, aonde lançou vários nomes.

No momento, está encantado pela jovem cantora Analu Sampaio, que tem forte presença no palco, além de voz e interpretações únicas. Na quinta-feira da semana que vem, dia 29, os dois estarão juntos no palco do Teatro Rival Refit com o show "Roberto Menescal convida Analu Sampaio - Encontro de gerações".

Com quase 6 milhões de visualizações no Youtube e 1 milhão de seguidores nas redes sociais, Analu começou a ficar famosa aos quatro anos de idade, quando se apresentou no Programa Raul Gil e arrancou suspiros de Ivete Sangalo. Em 2020, novos suspiros, desta vez dos jurados e do público do The Voice Kids, no qual brilhou no time de Claudia Leitte. Foi ali que a menina chamou atenção de Menescal.

"Analu é surpreendente, uma menina que tem uma capacidade tão grande de cantar em diferentes tonalidades, que me espanta... Eu lanço um acorde, ela vai, dou uma nota, ela vem, poucos intérpretes têm essa facilidade de ouvir uma coisa e entrar junto, uma possibilidade de improvisação gigantesca que me assustou", revela Menescal.

"Encontro de gerações" promete muita improvisação vocal e harmônica, e Menescal está empolgadíssimo! O repertório inclui "Dindi", "Você", "O barquinho", "Samba de uma nota só", "Bala com Bala", "Tem dó", "Agarradinhos", e outros clássicos.

"Eu tenho certeza de que não só o público vai se surpreender, mas nós dois também. Analu é de uma musicalidade que você não encontra facilmente não. Eu tô adorando e louco para estrear nos palcos do Brasil, estamos prontos!", diz Menescal

Analu Sampaio

Aos 3 anos, se apresentou pela primeira vez em público, aos 5, teve a honra de cantar com a dupla Palavra Cantada, começando com o pé direito no palco. Ainda aos 5 anos, teve a oportunidade de participar do Programa Raul Gil, levando o rótulo de "Mini Elis Regina" com a interpretação de músicas consagradas.

A partir daí, a pequena dividiu o palco com vários artistas, entre eles: Roupa Nova, Ivete Sangalo, Toquinho, Sandra de Sá, Baby do Brasil, Tiago Iorc, Sidney Magal, Jorge Vercilo, Daniel, Caçulinha, Palavra Cantada e O Teatro Mágico.

Além disso, Analu gravou duetos durante a pandemia com ninguém menos do que Ivan Lins, Rosa Passos, Roberto Menescal, Leila Pinheiro, Flávio Venturini, dentre outros artistas da MPB.

Analu Sampaio é uma adolescente de 14 anos que canta, compõe e toca vários instrumentos. O ótimo gosto musical tem influenciado muito positivamente outros jovens e crianças da sua geração. Ela recebe diariamente o carinho dos fãs, dizendo que passaram a escutar MPB/Bossa Nova depois que conheceram seu trabalho nas redes.

Participou do reality show The Voice Kids 2020, na Rede Globo, interpretando clássicos da música brasileira como "Madalena", "Garota de Ipanema", "Upa Neguinho" e "Vou deitar e rolar", chegando à fase semifinal e sendo a candidata mais votada pelo público.

A nova jovem cantora já possui quase 6 milhões de visualizações no Youtube, mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais e conseguiu a unanimidade de grande parte dos nomes da nata da MPB os quais, assim como Roberto Menescal, a consideram um dos maiores talentos dos últimos tempos.

FICHA TÉCNICA: Analu Sampaio: voz / Roberto Menescal: violão e guitarra / Percussão: Reginaldo Vargas / Produção: MPB Marketing, Giselle Kfuri.

Serviço: Teatro Rival Refit / "Roberto Menescal convida Analu Sampaio - Encontro de gerações" / Dia 29 de setembro - Quinta-feira, às 19h30 / Local: Teatro Rival Refit - Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo, Rio de Janeiro- Tel:21- 22404469 / Ingressos a partir de: Inteira R$ 120 / Estudante R$ 60 / Idoso R$ 60 / Professor Municipal - Estadual R$ 60 / Promoção 1 Kg de alimento não perecível R$ 60 / Vendas On-line / Ou na bilheteria: De quarta-feira a sexta-feira (das 15h às 20h) e Sábados (quando houver shows - das 16h às 20h30 / Classificação: 18 anos