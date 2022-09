Orquestra da Grota interpreta clássicos do cinema em Niterói nessa quinta-feira

Amantes do cinema de todas as idades poderão recordar canções consagradas dos clássicos de Hollywood no espetáculo “Orquestra em Família”, que a Orquestra da Grota apresenta nessa quinta-feira (22) na Sala Nelson Pereira dos Santos, em Niterói.

Com regência do maestro Yuri Reis, os músicos da Grota vão interpretar obras que marcaram as trilhas sonoras de filmes como O Rei Leão, O Mágico de Oz, Romeo e Julieta, Titanic, Meu Malvado Favorito 2 e La Casa de Papel, entre outros. No repertório, canções como My Girl, Can’t Take My Eyes Off You, My Heart Will Go On e Pretty Woman prometem animar e emocionar a plateia.

“Nesse espetáculo, nossa ideia é a de agradar ao público de todas as idades. Das crianças aos mais idosos, vamos interpretar canções que, certamente, vão fazer as pessoas reviverem bons momentos vividos no cinema”, afirma o maestro Yuri Reis.

Com arranjos feitos especialmente para a Orquestra da Grota, o espetáculo começa às 19 horas, e os ingressos podem ser adquiridos via internet, por meio da plataforma Sympla , com preços a R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira).

A Sala Nelson Pereira dos Santos fica anexa ao Espaço Reserva Cultural, na Rua Visconde do Rio Branco, 880, em São Domingos, Niterói.

A Orquestra da Grota

A Orquestra da Grota é composta por músicos profissionais formados pelo Espaço Cultural da Grota, projeto social sem fins lucrativos, que promove a inclusão de crianças e jovens por meio do ensino da música há 27 anos. Além da sede principal, na comunidade da Grota do Surucucu, em Niterói, há outros polos distribuídos pelas cidades de Itaboraí, São Gonçalo e Nova Friburgo, atendendo gratuitamente a cerca de mil alunos oriundos de comunidades carentes.

Serviço: Orquestra da Grota – Orquestra em Família / Dia: Quinta-feira, 22/09/2022 / Hora: 19h / Local: Sala Nelson Pereira dos Santos / Rua Visconde do Rio Branco, 880 – São Domingos – Niterói / Ingressos / Preço: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira).