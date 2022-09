'Um pintor negro e a Pintura Histórica' no MNBA

Dois eventos, um deles presencial e o outro remoto, marcam a participação do Museu Nacional de Belas Artes/Ibram na 16ª Primavera de Museus, que acontece entre esta segunda (19) e 25 de setembro.

Com o título Um pintor negro e a Pintura Histórica: Firmino Monteiro e o restauro de uma obra, o museólogo e educador do MNBA, Reginaldo Tobias, vai dar palestra sobre este importante artista, seguido de visita à restauração de uma obra de Firmino Monteiro (Rio de Janeiro, RJ, 1855 – Niterói, RJ, 1888), pertencente à coleção do Museu.

Este encontro presencial acontece no dia 22 de setembro, 5af, a partir de 15h, também com transmissão pelo Instagram do Museu @mnbario.

Artista negro e de origem modesta, Antonio Firmino Monteiro exerceu inicialmente os ofícios de encadernador e caixeiro. Frequentou a Academia Imperial de Belas Artes(AIBA), onde foi aluno de mestres como Vitor Meireles, Agostinho José da Mota, Zeferino da Costa entre outros. Em 1880, seguiu para a Europa a fim de aperfeiçoar-se no estudo de pintura com a ajuda do Imperador Pedro II, e ainda retornaria por duas vezes ao Velho Continente, em 1885 e 1887. Participou das Exposições Gerais de Belas Artes em 1884, 1885 e 1887, tendo conquistado a Ordem da Rosa.

As telas históricas de Firmino Monteiro tinham um olhar inovador sobre os sujeitos históricos, retratando o protagonismo de pessoas comuns, sem a pompa idealizada comum ao gênero.

O segundo evento, acontece no dia 24 de setembro, às 11h, na plataforma Google Arts & Culture MNBA. É uma exposição virtual, com o título O processo de restauração da pintura “São João Batista”, com curadoria da restauradora Larissa Long, abordando o processo de restauração da obra, de autoria do artista João Zeferino da Costa(1840-1915).

Este trabalho foi realizado em 2007 para que o quadro pudesse ser exposto na Galeria de Arte Brasileira do século XIX do MNBA.

Lembramos que este ano, o tema escolhido pelo Ibram(Instituto Brasileiro de Museus) para a 16ª Primavera de Museus é “Independências e museus: outros 200, outras histórias”.