Festival Literário reúne estudantes no Teatro Casa Grande

Arte, aprendizado, trocas de experiências e inclusão. A partir desses quatro pilares, estudantes do Ciep de Irajá, do projeto Pré Vestibular Social Dona Zica, na comunidade da Mangueira, da Escola Municipal Abrahão Jabour e do Colégio Ao Cubo vão vivenciar juntos a experiência da aprendizagem na 4ª edição do Festival Literário Ao Cubo neste sábado (17), às 8h, no Teatro Casa Grande, no Leblon.

Com o tema "Outras vozes:100 anos da Semana de Arte Moderna", a mesa de debates contará com as presenças do historiador e professor Luiz Antonio Simas, da escritora e jornalista Eliana Alves Cruz, da idealizadora do grupo de batalha de poesia Nós da Rua , Sabrina Azevedo, e do professor, doutor e mestre no departamento de Filosofia da PUC-Rio, Pedro Duarte.

Para Simas, a participação de alunos da rede pública e privada em eventos como este é primordial para “ampliar horizontes e fortalecer, sobretudo, a democracia, a cidadania e o respeito à diversidade”. “A inclusão social é um desafio fundamental e necessário para as escolas. A educação precisa estar integrada ao seu tempo e a grande tarefa da escola é educar para que os estudantes desenvolvam a capacidade de exercer raciocínio crítico e autônomo, e isso implica na abertura para a pluralidade e a diversidade.” - concluiu o historiador.

A aluna Lara Gomes, de 17 anos, estuda no Pré Vestibular Social Dona Zica e está ansiosa com a participação no evento. “Acho que o festival é essencial para que a gente debata sobre assuntos importantes e desenvolva novos conhecimentos. É uma grande chance de estudarmos o conteúdo de uma maneira diferente e estarmos preparados no dia da prova”, afirmou.

O vice-diretor de ensino do colégio Ao Cubo, Marcos Machado, concorda que a inclusão de estudantes de diferentes realidades tornará o debate ainda mais democrático e formativo. “A ideia veio de um desejo de pluralizar a experiência do Festival e de misturar as vozes desses jovens, cujas experiências são múltiplas. Ter todas essas vozes unidas em um só evento é extremamente relevante. Não existe um jovem, e sim jovens de diferentes realidades e com diferentes perspectivas.”, refletiu.



Atração teatral e concurso de artes

O Festival Literário também receberá o grupo teatral Palco Literário. O conjunto irá apresentar espetáculo baseado no livro Niketche, romance por Paulina Chiziane. Em seguida, professores de Língua Portuguesa e Filosofia vão debater sobre a obra com o público.

Todos os alunos presentes no evento vão ter a oportunidade de participar do concurso de textos e ilustrações sobre a “A importância da arte em tempos de pandemia”. Os trabalhos premiados farão parte de livro editado pela organização do evento.



Serviço: Festival Literário Ao Cubo / Data: 17 de setembro de 2022 / Local: Teatro Casa Grande / Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290. Leblon, Rio / Horário: 8h às 13h.