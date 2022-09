Parque Lage terá concerto gratuito com orquestra formada por alunas da rede pública

Para celebrar a chegada da primavera e também o Bicentenário da Independência, a Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga, formada exclusivamente por meninas que estudam na rede pública de ensino do Rio de Janeiro, realizam um concerto especial no próximo domingo (18), às 11h, no Parque Lage. O evento, com entrada franca, é aberto a pessoas de todas as idades. No repertório, clássicos de Mozart, Vivaldi, Chiquinha Gonzaga, Carlos Gomes, Piazzola, entre outros. As meninas-solistas-instrumentistas têm idades entre 9 e 17 anos. Este concerto, intitulado “Primavera da Independência”, terá a participação especial da pianista Maria Tereza Madeira.

A Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga nasceu em 2021, formada exclusivamente por meninas – alunas da rede pública de ensino do Rio de Janeiro, com o intuito de ampliar a representatividade e a diversidade das instrumentistas femininas. Sob a batuta da regente Priscila Bomfim, o grupo, com 45 integrantes, estreou em junho do ano passado em concerto que teve participação da cantora Elba Ramalho. De lá pra cá, as integrantes já passaram por palcos como Teatro Imperator, Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Casa França-Brasil, entre outros locais, se apresentando cantando e tocando instrumentos como violino, trombone, saxofone, clarineta, oboé, fagote, violoncelo, viola, tuba e percussão.

O nome da orquestra é uma homenagem à pianista, compositora e maestrina que, por sua atuação corajosa e de excelência, representou um marco na música brasileira. Primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil, Chiquinha Gonzaga sofreu todo tipo de preconceito, mas transformou a música em um instrumento de liberdade. Com a OSJ Chiquinha Gonzaga, incentivada pelo Santander, as musicistas e alunas encontram um canal de identificação e oportunidade para alçarem grandes voos na música e fora dela. Chiquinha Gonzaga foi uma mulher à frente do seu tempo. E o grupo simboliza a luta feminina e incentiva a reflexão sobre questões de equidade de gênero. O repertório da orquestra passeia por obras nacionais e internacionais.

"A Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga nasceu com o objetivo de mostrar a importância da representatividade da mulher em diversas áreas, inclusive da área musical. Reúne meninas e jovens, mas sedentas pelo conhecimento e aprendizado. Vamos mostrar a todos a sua capacidade musical e artística, por isso é um privilégio muito grande trabalhar com esse grupo", afirma Priscila Bomfim, maestrina convidada.

O concerto “Primavera da Independência” também acontecerá, com entrada franca, no dia 24/9, às 18h, na Praça São Sebastião, em Três Rios, cidade fluminense localizada a cerca de 125 km ao norte da capital do estado.



REPERTÓRIO – Concerto no Parque Lage

1. A Primavera, das Quatro Estações (A. Vivaldi) – violinos solistas e Cordas

2. Andante Festivo (Sibelius)

3. Vontade e Determinação (Eli-Eri Moura)

4. Eine kleine nachtmusik – 1º mov. (Mozart) – sopros da orquestra

5. Maria, Maria - Milton Nascimento (Arr.: Mateus Araújo)

6. Valsas – Ernesto Nazareth (Solista: Maria Tereza Madeira, piano)

7. Abertura O Guarany – Carlos Gomes (Arr. Vinícius Louzada)

8. Forrobodó - Chiquinha Gonzaga (Arr. Vinícius Louzada)

9. Feira de Mangaio – Sivuca (Arr. Vinvícius Louzada)

10. Libertango – A. Piazzolla (BIS)

SERVIÇO: Concerto Primavera da Independência / Com a Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga / Regência: Priscila Bomfim / Dia - 18/9 - domingo, 11h / Local - Parque Lage - R. Jardim Botânico 414 – bairro Jardim Botânico-RJ / Entrada franca / Classificação livre / Participação especial – Maria Tereza Madeira (pianista) / Patrocínio - Santander e Santander Seguros e Previdência, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura / Capacidade do espaço – 300 pessoas.