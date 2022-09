Em 1979, o país vivia o início do período de anistia política. Os artistas brasileiros começavam a ver a produção fonográfica independente como uma saída. E as mulheres cantoras e compositoras davam um passo maior rumo à abertura de seu espaço no cenário musical. Havia ainda a discoteca, e a resposta a ela. O samba, como sempre, agonizava, mas mantinha-se altivo a cada nova melodia. A cantora e compositora Joyce Moreno costuma dizer que “a MPB tem resposta pra tudo, e sempre prova”. E a música popular brasileira teve “resposta” para o ano de 1979. Dessa constatação nasceu o livro “1979 – O ano que ressignificou a MPB”, uma “quase biografia” daquele ano musical organizada pelo jornalista Célio Albuquerque e lançada em setembro de 2022 pela Garota FM Books.

Produzido a partir de um bem-sucedido financiamento coletivo, o livro “1979 – O ano que ressignificou a MPB” reúne histórias escritas por artistas e jornalistas, e resgata a memória de um ano em que a música popular brasileira falou por si só. Em forma de prosa, resenha, reportagem ou entrevista, cada autor dá o seu estilo ao seu capítulo (veja a lista abaixo). Com esse conteúdo organizado pelo jornalista Célio Albuquerque, “1979 – O ano que ressignificou a MPB” é um livro grande, que traz para leitores e leitoras momentos especiais sobre álbuns especiais.

DISCO A DISCO

1. 14 Bis – 14 Bis – Emílio Pacheco

2. A Barca do Sol – Pirata – Mehane Albuquerque

3. A Cor do Som – Frutificar – Ricardo Pugialli

4. Alcione – Gostoso Veneno – Vicente Dattoli

5. Amelinha – Frevo Mulher – Klaudia Alvarez

6. Angela Maria e Agnaldo Timóteo – Angela & Timóteo, Juntos – Zeca Azevedo

7. Angela Ro Ro – Angela Ro Ro – Crikka Amorim

8. Antonio Adolfo – Viralata – José Emilio Rondeau

9. Arthur Moreira Lima/Abel Ferreira/Época de Ouro – Chorando Baixinho – Ruy Godinho

10. Azymuth – Light As a Feather – Bruno Thys

11. Baby Consuelo – Pra Enlouquecer – Talles Colatino

12. Belchior – Era Uma Vez um Homem e Seu Tempo – Jotabê Medeiros

13. Bendengó – Bendengó – Nelson Augusto

14. Beth Carvalho – Beth Carvalho no Pagode – Ana Lu Germano

15. Beto Guedes – Sol de Primavera – Daniella Zupo

16. Boca Livre – Boca Livre – Juca Filho

17. Byafra – Primeira Nuvem – Marcos Sabino

18. Caetano Veloso e A Outra Banda da Terra – Cinema Transcendental – Walterson Sardenberg Sobrinho

19. Carlos Fernando Asas da América (Frevo) – Fábio Cabral de Mello

20. Cartola Cartola 70 Anos – Denilson Monteiro

21. Cátia de França – 20 Palavras ao Redor do Sol – Marcelo Pinheiro

22. Clara Nunes – Clara Nunes – Paulo Cesar Figueiredo

23. Clementina de Jesus – Clementina e Convidados – Marcelo Ferro

24. D’Alma – A Quem Interessar Possa – Mimi Rocha

25. Dona Ivone Lara – Sorriso de Criança – Kamille Viola

26. Ednardo – Ednardo – Dalwton Moura

27. Elba Ramalho – Ave de Prata – Chris Fuscaldo

28. Elis Regina – Essa Mulher – Joyce Moreno

29. Elomar – Na Quadrada das Águas Perdidas – Luiz Américo Lisboa Júnior

30. Elza Soares – Senhora da Terra – Gilberto Porcidonio

31. Emílio Santiago – O Canto Crescente de Emílio Santiago – Leandro Gomes

32. Fábio Jr – Fábio Jr – Ricardo Schott

33. Fafá de Belém – Estrela Radiante – Marcelo Cabanas

34. Fagner – Beleza – Luiz Felipe Carneiro

35. Fátima Guedes – Fátima Guedes – Wagner Cosse

36. 1º Festival Universitário da Música Brasileira – Vários Artistas – Ayrton Mugnaini Jr.

37. Francisco Mário – Terra – Nivea Souza e Marcos Souza

38. Gal Costa – Gal Tropical – Rodrigo Faour

39. Geraldo Azevedo – Bicho de 7 Cabeças – Alberto Villas

40. Geraldo Vandré – Geraldo Vandré – André Cananéa

41. Gilberto Gil – Realce – Braulio Neto

42. Gonzaguinha – Gonzaguinha da Vida – Dacio Malta

43. Gretchen – My Name Is Gretchen – Lorena Calabria

44. Grupo Um – Marcha Sobre a Cidade – Bento Araújo

45. Guilherme Arantes – Guilherme Arantes – Maria Carolina Rodrigues

46. Hermeto Pascoal – Zabumbê-bum-á – Roberto Muggiati

47. Isolda – Isolda – Cleodon Coelho

48. Ivan Lins – A Noite – Rodrigo Nogueira

49. Jaime Alem e Nair Cândia – Amanheceremos – Márcia Tauil

50. Jerônimo Jardim – Jerônimo Jardim – Juarez Fonseca

51. Joanna – Nascente – Fábio Vizzoni

52. João Bosco – Linha de Passe – Rildo Hora

53. João Nogueira – Clube do Samba – Moacyr Luz

54. Jorge Ben – Salve Simpatia – Marlon Sette

55. Jorge Mello – Coração Rochedo – Silvio Atanes

56. Lô Borges – A Via-Láctea – Ricardo Moreira

57. Luiz Gonzaga – Eu e Meu Pai – José Teles

58. Luli e Lucinha – Luli e Lucinha – Zé Edu Camargo

59. Malu Mulher – Vários Artistas – Beto Feitosa

60. Mar Revolto – Mar Revolto – Vinícius Cunha

61. Maria Alcina – Plenitude – Danilo Casaletti

62. Maria Bethânia –Mel – Luis Lamarão

63. Marina Lima – Simples Como o Fogo – Mauro Ferreira

64. Marku Ribas – Cavalo das Alegria – Rafael Pinto Ferreira de Queiroz

65. Marlui Miranda – Olho d’Água – Cesar Cardoso

66. Milton Nascimento – Journey to Dawn – Felipe Tadeu

67. Miúcha e Tom Jobim – Miúcha & Tom Jobim – Hugo Sukman

68. Moraes Moreira – Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira – Fred Góes

69. MPB4 – Bons Tempos, Hein? – Miltinho

70. Nana Caymmi – Nana Caymmi – Iso Fischer

71. Nelson Sargento – Sonho de Um Sambista – André Diniz e Diogo Cunha

72. Ney Matogrosso – Seu Tipo – Marluci Martins

73. Ópera do Malandro – Vários Artistas – Etel Frota

74. Oswaldo Montenego – Poeta Maldito... Moleque Vadio – Madalena Salles

75. Paulinho Boca de Cantor Bom de Chinfra, Bom de Amor – Lucas Vieira

76. Paulinho da Viola – Zumbido – Carlos Evandro Lordello

77. Pepeu Gomes – Na Terra a Mais de Mil – Leandro Souto Maior

78. Quarteto em Cy – Em 1000 Kilohertz – Inahiá Castro

79. Raul de Souza – ‘Til Tomorrow Comes – Maurício Gouvêa

80. Raul Seixas – Por Quem os Sinos Dobram – Fabian Chacur

81. Renato Teixeira – Amora – Marquinho Carvalho

82. Rita Lee – Rita Lee – Mónica Vermes

83. Robertinho de Recife – E Agora Com Vocês... Suingues Tropicais – Túlio Mourão

84. Roberto Carlos – Roberto Carlos – Tito Guedes

85. Roberto Ribeiro – Coisas da Vida – Leila Dantas

86. Ronaldo Resedá – Ronaldo Resedá – Silvio Essinger

87. Sá & Guarabyra – Quatro – Flávio Mendes

88. Sérgio Ricardo – Do Lago à Cachoeira – Manoel Filho

89. Simone – Pedaços – Thelmo Lins

90. Sueli Costa – Louça Fina – Andréia Pedroso

91. Tavito – Tavito – Luiz Carlos Sá

92. Terezinha de Jesus – Vento Nordeste – Mariana Mesquita

93. Teti – Equatorial – Marcos Sampaio

94. Tim Maia – Reencontro – Carlos Eduardo Lima

95. Wagner Tiso – Assim Seja – Carlos Fonte Lito

96. Zé Geraldo – Terceiro Mundo – Lucas Reginato

97. Zé Luiz Mazziotti – Zéluiz – Itamar Assiere

98. Zé Ramalho – A Peleja do Diabo com o Dono do Céu – Leonardo Lichote

99. Zezé Motta – Negritude – Guilherme Henrique

100. Zizi Possi – Pedaço de Mim – Cláudia Menescal

Especificações do Livro: 576 páginas / 16 cm de largura X 23 cm de altura / Preço de capa: R$ 99.