Organizada por Miguel Sanches Neto, a antologia Os 100 melhores sonetos clássicos da língua portuguesa chega às lojas pela coleção Clássicos de Ouro, da Nova Fronteira. Neste livro, grandes poetas do Brasil e de Portugal, de variadas filiações estéticas, se encontram em uma belíssima seleção de textos escritos até a década de 1920, o que reforça o poder de expressão, espontaneidade e atemporalidade dos sonetos. São obras que, tendo em comum a forma e o idioma, apresentam uma unidade capaz de funcionar como porta de entrada aos novos leitores que buscam conhecer os mais renomados poetas da língua portuguesa.



A parte dedicada à produção brasileira é dividida nas fases árcade, romântica, parnasiana, simbolista e pré-modernista, e conta com sonetos de autores consagrados, como “Marília de Dirceu: Soneto II”, de Tomás Antônio Gonzaga, e “Soneto de Natal”, de Machado de Assis. Já a portuguesa é marcada pelas fases clássica, barroca, neoclássica, romântica, realista, simbolista e moderna, apresentando sonetos expressivos como “Eu”, de Florbela Espanca, e “Passos da cruz – XIII”, de Fernando Pessoa.



Os 100 melhores sonetos clássicos da língua portuguesa chega para encantar os já apaixonados por sonetos, mas, principalmente, para cativar aqueles que estão iniciando neste tipo de leitura. Como bem resume Sanches Neto no seu texto de apresentação, “O soneto, arte coletiva, é uma oportunidade de participar de um discurso iniciado num tempo que, mesmo distante, sentimos como nosso”, sendo esta obra “Um museu em que as peças não pretendem explicar o passado, totalmente avessas a seu uso didático, formando antes um continuum lírico, um tempo que permanece existindo para aqueles que são susceptíveis a seu veneno.”



MIGUEL SANCHES NETO nasceu no interior do Paraná em 1965. Ficcionista, poeta, crítico, autor de literatura infantojuvenil e antologista, é um dos mais importantes escritores brasileiros de sua geração. Estreou com Inscrições a giz (1991), vencedor do Prêmio Nacional Luís Delfino de Poesia de 1989, e publicou mais de quarenta livros, num trânsito que vai da ficção ao aforismo, da poesia ao ensaio literário. Recebeu também os prêmios Cruz e Sousa (2002) e Binacional das Artes e da Cultura Brasil-Argentina (2005) e foi finalista por mais de uma vez dos prêmios Portugal Telecom e São Paulo de Literatura.







Os 100 melhores sonetos clássicos da língua portuguesa

Vários autores

Organização e apresentação: Miguel Sanches Neto

128 páginas

R$ 39,90

Nova Fronteira | Coleção Clássicos de Ouro