Casa de José Bonifácio, em Paquetá: visita obrigatória

A Casa de José Bonifácio foi residência de exílio do Patrono da Independência do Brasil, José Bonifácio de Andrada e Silva, entre 1830 e 1838, ano de sua morte. A casa localiza-se na Ilha de Paquetá, na cidade do Rio de Janeiro. É um patrimônio histórico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), na data de 13 de abril de 1938, sob o processo de nº 28.T.1938.

Atualmente, a casa é de propriedade privada. No local está instalado o Museu de Comunicação e Costumes José Bonifácio.

O local abriga a valiosa coleção do jornalista Fichel Davit Chargel (Foto: divulgação)

As visitas são agendadas por whatsapp (Foto: divulgação)

Escultura retrata José Bonifácio em tamanho real (Foto: divulgação)

História



Em 1829, no seu retorno do exílio na França, José Bonifácio de Andrada e Silva comprou, de Eugênio José da Silva Teixeira, a chácara na Ilha de Paquetá. Foi chamado por Dom Pedro I para ser tutor de seu filho, Pedro de Alcântara. Em 1833, foi preso em regime domiciliar e exilado para a Chácara da Ilha de Paquetá. José Bonifácio faleceu em 1838, e seus herdeiros leiloaram a chácara.

Na década de 30, a Família Ajuz compra a casa para veraneio. Com a morte do patriarca, seus herdeiros colocam à venda. Em 2015, a casa foi comprada pelo jornalista Fichel Davit Chargel, atual proprietário, que restaurou o imóvel para abrigar o Museu de Comunicação e Costumes José Bonifácio.

Arquitetura



A chácara tem terreno de 4 mil metros quadrados e 250 metros quadrados de área construída. Edificação de um pavimento, de arquitetura colonial. A casa possuía uma sala de estar, oito quartos, copa, duas cozinhas, dois banheiros e uma casa em anexo. Na fachada, as portas e janelas são em veneziana.

Museu de Comunicação e Costumes José Bonifácio



O proprietário, jornalista Fichel Davit Chargel, reformou o imóvel para abrigar o Museu de Comunicação e Costumes José Bonifácio. Reuniu um acervo com 10 mil peças de sua coleção, entre fotografias, pinturas e objetos raros. Para a visitação, é necessário agendamento por whatsapp: 21 99673 8827