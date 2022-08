Anitta é a 1ª brasileira a ganhar o prêmio VMA, nos EUA

A cantora e compositora Anitta foi premiada durante o Video Music Awards (VMA), da MTV, neste domingo (29). A artista se tornou a primeira brasileira a ser reconhecida na premiação internacional.



Anitta venceu a categoria melhor clipe de música latina com o megahit "Envolver", que a levou para o topo das paradas mundiais. Ela concorria com Bad Bunny, Becky G, Karol G, Daddy Yankee, Farruko e J Balvin.



Em discurso, a artista celebrou o fato de ser a primeira brasileira a vencer a premiação e lembrou da criminalização do funk, ritmo que marcou sua carreira.



"Hoje é um dia histórico. É a primeira vez do Brasil aqui. É a primeira vez que meu país ganha esse prêmio. Eu quero agradecer: obrigado à minha família e aos meus fãs. Hoje eu cantei aqui um ritmo que, por muitos anos no meu país, foi considerado crime. Eu nasci no gueto do Brasil e, para quem nasceu lá, a gente nunca pensou que isso foi possível. Então, muito obrigada", disse a cantora. (com agência Sputnik Brasil)