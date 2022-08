Tem Leo Gandelman & Trio no Clube Soberano Itaipava no fim de semana

Leo Gandelman é um artista múltiplo, compositor, arranjador. Instrumentista versátil que vai do pop à música clássica com a mesma desenvoltura, um ícone da nossa boa música. É este seu talento que o saxofonista vem mostrar, com seu fiel trio, nos três shows no Clube Soberano Itaipava de quinta (25) a sábado (27), às 22h.

O repertório traz canções autorais que marcaram sua trajetória, tais como a marcante “Solar” e “Cuba Libre” (ambas de Leo Gandeman e de Wilian Magalhães) e “Neshama” (Leo Gandelman e David Feldman), além de clássicos de grandes compositores brasileiros como “As Rosas Não Falam” (Cartola), “Maracatu Atômico” (Chico Science & Nação Zumbi), “Corcovado” (Tom Jobim) e “Um Chorinho em Aldeia” (Severino Araújo), entre outras.

Gandelman terá ao seu lado no palco o trio que o acompanha há mais de 10 anos em seus shows pelo Brasil e pelo mundo: Andre Vasconcellos (baixo acústico), Eduardo Farias (teclados) e Cassius Thepersson (bateria).

Leo Gandelman escreveu uma bela página na história da MPB, participando de gravações antológicas com praticamente todos os grandes nomes da música brasileira. Foram participações em mais de 1.000 discos. Seu álbum “Solar” foi um marco na história da música brasileira, vendendo mais de 100 mil cópias, volume extraordinário para uma obra instrumental no Brasil, o que o tornou um artista pop.

Em sua carreira, alcançou um patamar inteiramente único no Brasil – e raro até mesmo mundo afora – é adorado pelo grande público, jovem e pop, e também pelos fãs de MPB. Da mesma forma, associou seu nome à excelência e ao virtuosismo da música de concerto, em performances como solista de orquestras consagradas e em recitais de câmara. Na verdade, Leo Gandelman ultrapassa as fronteiras entre o clássico e o popular a bordo da qualidade de seu saxofone, conferindo um grau avançado de apelo e emoção pop às peças de concerto e, por outro lado, exercitando o talento na interpretação, na pureza e na precisão do som na música popular e instrumental. Saxofonista, arranjador e produtor, é hoje um dos mais influentes músicos no Brasil. Filho de uma pianista clássica e de um maestro, aos 15 anos já era solista da Orquestra Sinfônica Brasileira. Além da sólida formação clássica, estudou no Berklee College of Music, nos Estados Unidos, regressando ao Brasil em 1979 para dar início à carreira profissional.

Serviço: Show – Leo Gandelman & Trio / Dias: de 25 a 27 de agosto, quinta, sexta e sábado / Horário: às 22h / Local: Soberano Itaipava (no shopping Estação Itaipava- Estrada União Indústria, 10341) / Ingressos: a partir de R$ 100,00 / Vendas.