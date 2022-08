Leila Maria canta Djavan no Rio

Depois de encantar os paulistas com apresentações na Casa Natura e Sesc Pompeia, chega a vez da carioquíssima Leila Maria fazer o lançamento do sexto álbum de carreira, intitulado "Ubuntu", com canções de Djavan, no Rio de Janeiro, e o palco escolhido foi o do Teatro Rival Refit. O espetáculo "Leila Maria canta Djavan", da finalista do The Voice+ 2021, tem direção musical de Guilherme Kastrup, e a cantora será acompanhada, no palco do Teatro Rival Refit, na Cinelândia, pelos músicos: Zola Star (violão e guitarra), François Muleka (baixo e violão), Rodrigo Braga (piano) e pelo próprio ; ; Kastrup (bateria e programação eletrônica).

Neste novo show, a artista costura o repertório com standards do jazz que sempre encantaram os fãs de sua voz, uma expert no gênero, além de outras canções brasileiras. Do repertório do alagoano, destaque para "Soweto", "Seca", "Oceano", "Meu bem querer”, "Aquele um", "Tanta saudade" e "Flor de Lis". Das pérolas de outras praias ela oferece "Milagres do povo" (Caetano Veloso), "Caxangá" (Milton Nascimento e Fernando Brant), "Zumbi" (Jorge Benjor), "Night in Tunísia" (Dizzie Gillespie e Frank Paparelli), "Night and Day" (Cole Porter) e "Summertime" (Ira e George Gershiwn/ Du Bose Heyward).

Lançando o sexto trabalho, desta vez como artista da gravadora Biscoito Fino Leila Maria, debruçou-se sobre a obra de Djavan e abraçou a proposta musical de Guilherme Kastrup, que procurou destacar a raiz afro jazz da artista. O álbum tem as participações especiais de Maria Bethânia, da cantora, compositora e pianista Maíra Freitas, além de músicos e intérpretes africanos e/ou afrodescendentes como a cantora africana, residente em Portugal, Selma Uamusse. A coordenação artística foi da produtora Ana Basbaum.





SERVIÇO: Leila Maria Canta Djavan / Abertura do Teatro: 18h30 / Classificação etária: 18 anos / Ingresso: R$ 100,00 (Inteira); R$ 50,00 (Estudante/Idoso/Professor da Rede Municipal/Funcionário Refit/Assinante O Globo); R$ 50,00 (Promocional com 1kg de alimentos e lista amiga); R$ 70,00 (Agente MAM); R$ 35,00 (ONGs).