Orquestra da Grota celebra 27 anos com concerto no MAC

Os 27 anos de atuação do Espaço Cultural da Grota serão celebrados nesse domingo (21) com um concerto especial da Orquestra da Grota no Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói. Com regência do maestro Yuri Reis, o espetáculo “Viva, a vida é uma festa!” apresenta repertório de canções nacionais e internacionais. Os ingressos custam R$ 12, com meia-entrada a R$ 6. A entrada é franca para pessoas moradoras de Niterói ou nascidas na cidade e para quem chegar ao MAC de bicicleta.



A partir das 16h, os músicos da Grota vão apresentar arranjos exclusivos de canções como “My Girl”, “Pretty Woman” e “Can’t Take My Eyes of You”, relembrando clássicos do pop. Já as canções nacionais incluem “Feira de Mangaio”, “Flor de Lis” e “O Abre Alas”, entre outras composições.



“O Museu de Arte Contemporânea é uma espécie de segunda casa para a Orquestra da Grota e faz parte da nossa história. Tocar em nossa cidade sempre é uma festa, principalmente quando celebramos mais um ano de atividades. Queremos retribuir ao público de Niterói todo o carinho que sempre recebemos”, afirma o músico e professor Márcio Selles, fundador do projeto que abriga a Orquestra.



A Orquestra da Grota é uma iniciativa do Espaço Cultural da Grota, projeto social sem fins lucrativos, que promove a inclusão de crianças e jovens por meio do ensino da música há 27 anos. Além da sede principal, na comunidade da Grota do Surucucu, em Niterói, há outros 17 polos distribuídos pelas cidades de Itaboraí, São Gonçalo e Nova Friburgo, atendendo gratuitamente a cerca de mil alunos oriundos de comunidades carentes.



Serviço: Orquestra da Grota 27 anos – Viva, a vida é uma festa! / Data: 21 de agosto, domingo?

Horário: 16h / Local: Museu de Arte Contemporânea – Mirante da Boa Viagem – Niterói / Ingresso:

R$ 12 (inteira) / R$ 6 (meia) / Entrada franca para: Pessoas nascidas em Niterói e moradores da cidade

Pessoas que chegarem ao MAC de bicicleta.