Livro traz os 30 'melhores contos' de Machado de Assis

Como selecionar as melhores obras de um dos autores mais consagrados da literatura de língua portuguesa? Aclamado no Brasil e no mundo, Machado de Assis acumula sucessos em todos os gêneros textuais, desde os romances até as crônicas, passando pela poesia e a dramaturgia, sem contar sua contundente produção crítica, o que torna um desafio elencar, dentre sua vasta e rica obra, alguns de seus melhores contos. Diante desse dilema, os editores da Nova Fronteira optaram por uma via democrática: convidaram 13 especialistas para votar nos textos que integram a antologia Seus trinta melhores contos, que ganha agora nova edição.



Dentre os mais de 200 contos de Machado, foram escolhidos para esta antologia os clássicos “Pai contra mãe”, “Noite de almirante”, “Missa de galo”, entre outras narrativas marcadas pelo olhar crítico e sarcástico do autor. Além dos trinta aludidos no título, porém, a edição ainda traz o primeiro e o último contos escritos pelo Bruxo do Cosme Velho, e o consagrado “O caso da vara”, reproduzido em boa parte das coletâneas de contos machadianos, mas que curiosamente acabou ficando de fora da seleção dos especialistas. Organizados em ordem cronológica, os textos permitem ao leitor acompanhar a evolução da escrita do autor, assim como as mudanças da paisagem sociocultural da maioria de suas obras: o Rio de Janeiro do século XIX.



A leitura desta coletânea promete, por seu primor estético e pelo registro histórico que faz, arrebatar tanto os que já são fãs de Machado, como os que querem começar a se aventurar por sua literatura. Como se observa na nota do editor, a obra traz “um Machado filtrado por especialistas e também por ele mesmo — o que faz desta antologia um dos livros mais importantes da biblioteca machadiana. Ela tanto servirá a seus fãs de hoje e de sempre, como também a outros tantos públicos que aqui encontrarão uma excelente porta de entrada para a obra deste clássico dos clássicos, prosador maior de nossa literatura”.





MACHADO DE ASSIS (1839-1908) nasceu e morreu no Rio de Janeiro. Autodidata, escreveu para a imprensa ao longo de toda a sua vida intelectual. Consagrou-se sobretudo como ficcionista, o maior que já tivemos, e é vasto e importante também seu legado como poeta, cronista, crítico literário, tradutor e dramaturgo. Seus romances, principalmente Memórias póstumas de Brás Cubas (1881), Quincas Borba (1891), Dom Casmurro (1899), Esaú e Jacó (1904) e Memorial de Aires (1908), nunca deixaram de conquistar sucessivas gerações de leitores. Aos poucos, sua obra se impôs em âmbito internacional entre os maiores clássicos de seu tempo. Considerado também o maior contista da língua portuguesa, nesse gênero publicou, entre outros livros, Papéis avulsos (1882), Histórias sem data (1884), Várias histórias (1896), Páginas recolhidas (1899) e Relíquias de casa velha (1906).

