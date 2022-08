Troféu Juca Pato 2022: a Unão Brasileira de Escritores define os finalistas

Estão definidos os finalistas para concorrer ao Troféu Juca Pato de 2022. O vencedor será definido através de votação entre os sócios da União Brasileira de Escritores de São Paulo (UBE-SP) que começou nessa segunda (15) e vai até 17 de setembro deste ano.



Dentre os mais de 30 escritores indicados pelo público, a diretoria da UBE selecionou Eliane Brum, Fernando Morais, Laurentino Gomes, Marina Colasanti e Padre Júlio Lancellotti para concorrer ao “`Prêmio Intelectual do Ano – Troféu Juca Pato de 2022”. A escolha será realizada exclusivamente por voto eletrônico, através do site www.ube.org.br,e o resultado sairá em 26 de setembro de 2022.



O Troféu Juca Pato é uma homenagem ao “Intelectual do Ano”, uma láurea conferida à personalidade que, havendo publicado livro de repercussão nacional no ano anterior, tenha se destacado em qualquer área do conhecimento e contribuído para o desenvolvimento e prestígio do País, na defesa dos valores democráticos e republicanos.

Os finalistas



Para concorrer ao prêmio, a jornalista Eliane Brum publicou em 2021 Banzeiro òkòtó: Uma viagem à Amazônia Centro do Mundo, livro de denúncia em defesa da Amazônia, de cuja luta pela sobrevivência participa ativamente. O biógrafo Fernando Morais, na obra Lula, volume 1, narra desde a infância até o anulamento das condenações, em 2021, do ex-presidente e atual candidato à Presidência da República.



No livro Escravidão – Volume 2, o escritor e jornalista Laurentino Gomes concentra-se no século XVIII, período que representou o auge do tráfico negreiro no Atlântico. A escritora, tradutora e artista plástica Marina Colasanti, em Vozes de batalha, faz um retrato da sociedade carioca das décadas de 1920-40, tendo como ponto focal a intimidade do casal Henrique Lage e Gabriella Besanzoni.



Quem fecha a lista de finalistas ao Troféu Juca Pato é o Padre Júlio Lancellotti, pedagogo e pároco brasileiro, autor de Tinha uma pedra no meio do caminho. Na obra, Padre Júlio faz um relato histórico sobre sua trajetória de 36 anos ao lado das pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo.

O Troféu Juca Pato



O Troféu Juca Pato é um dos mais importantes reconhecimentos da literatura brasileira. Já foram laureados escritores como Lygia Fagundes Telles e Carlos Drummond de Andrade, o crítico literário Antonio Candido e os ex-presidentes da República Juscelino Kubitschek e Fernando Henrique Cardoso.



Em 2021, o prêmio “Intelectual do Ano” foi concedido a Laerte Coutinho, autora de Laerte Total, três volumes que reúnem cronologicamente todas as suas tiras, cartuns, histórias em quadrinhos, personagens e ilustrações. Um trabalho corajoso e crítico da vida brasileira.



O vencedor em 2020 foi Ailton Krenak, que escreveu Ideias para adiar o fim do mundo. Em 2019, o premiado foi Ignácio de Loyola Brandão, autor de Não Verás País Nenhum. Milton Hatoum, autor do livro A Noite da Espera, recebeu o prêmio em 2018.

Sobre a UBE



A UBE, sociedade civil fundada em 1958, luta em defesa da liberdade de expressão, dos direitos do autor, da cadeia produtiva do livro e pela democratização do acesso à informação. Ricardo Ramos Filho é o seu atual presidente.



Desde sua fundação, resultante da fusão entre a Sociedade Paulista de Escritores e a Associação Brasileira de Escritores, a UBE promove atividades de ordem cultural, social e literária.



Em 2021, a UBE tem se manifestado – ativamente – pela manutenção e fortalecimento dos princípios democráticos que devem nortear o país. Adaptada à realidade imposta pela pandemia, promove de modo virtual encontros semanais com escritores de relevante importância para a difusão da literatura e defesa dos direitos civis, bem como utiliza os meios eletrônicos e impressos para dar voz aos escritores, profissionais do livro e à sociedade brasileira.