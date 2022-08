Marcos Valle mostra seu mais recente disco, 'Cinzento', no Clube Soberano Itaipava

O músico, cantor e compositor Marcos Valle, autor de inúmeros temas de novelas (e até da icônica canção de Natal da TV Globo), apresenta no clube Soberano Itaipava o show de seu mais novo álbum ”Cinzento” em duas apresentações, nesta sexta (12) e nesse sábado (13).

Valle é descendente da dinastia ensolarada da Bossa Nova e criador de sambas e canções que resistem há mais de 50 verões e que se tornariam emblemáticas em sua carreira de compositor, como "Preciso aprender a ser só", “Samba de Verão”, "Viola Enluarada" e "Terra de Ninguém", todas com Paulo Sérgio Valle.

O álbum “Cinzento” foi lançado pouco antes de começar a quarentena, com repertório pautado por parcerias com Emicida, Kassin, Bem Gil e Moreno Veloso. Produzido e arranjado pelo próprio Marcos Valle, traz uma sonoridade bem ao seu estilo, com aquele groove característico presente em seus álbuns clássicos, como o aclamado “Previsão do Tempo” (1973).

O show tem a sonoridade bem ao seu estilo, com aquele groove característico de Marcos Valle, com músicas do novo álbum, mas também sucessos clássicos, como “Estrelar” e “Parabéns”.

Serviço: Show – Marcos Valle no show de seu último álbum “Cinzento” / Dias: 12 e 13 de agosto, sexta e sábado / Horário: às 22h / Local: Soberano Itaipava (no shopping Estação Itaipava- Estrada União Indústria, 10341) / Preço: entre R$ 100,00 (promocional para o dia dos pais) e R$ 360,00 / Vendas.