Galeria Cubo de Vidro mostra obras do Coletivo Pretas InCorporações

Arte contemporânea também faz parte do Campus Maracanã do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow (Cefet-RJ), uma das instituições de ensino mais importantes do país, com 104 anos de história. Recém-inaugurada, a Galeria Cubo de Vidro chega para somar ainda mais ao dinâmico circuito cultural da região. A segunda exposição, “Entre poéticas e diversidades”, pensada pela curadora Andrea Mendes, foi aberta nessa quarta (10) e vai até 29 de outubro.

A mostra perfila o trabalho do Coletivo Pretas InCorporações: Bill Dias, Brenda Nicole, Daniella Néspoli, Helen Aguiar, Ione Reis, Jéssica Paulino, Joyce Nascimento, Maria Vilela, Monique dos Santos, Thayara Magalhães, Poli Sales e Vive Almeida, numa cartografia do que estão realizando mulheres pretas artistas visuais do Nordeste e do Sudeste do Brasil.

Obra Autoflorescer, de Jéssica Paulino (Foto: divulgação)

O Coletivo Pretas InCorporações é reconhecido como o primeiro a reunir artistas visuais Pretas da região de Campinas – onde foi fundado em 2017 – e é um dos poucos do estado de São Paulo e Sudeste do Brasil, com representantes de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. Na ocupação da Galeria Cubo de Vidro, serão apresentadas produções audiovisuais, desenho, fotografia, vídeo performance, videoarte, pintura e instalação.

A exposição é a âncora da ocupação artística, que prevê uma série de atividades que incluem rodas de conversa, quando a pesquisa de cada uma será abordada. Tudo converge para pormenorizar aos visitantes a matriz de processos de criação levando em conta poéticas e questões de cunho estético.

“Nas artes, assim como na maioria das áreas, as mulheres negras ocupam o doloroso último lugar, não por falta de qualidade técnica, criatividade ou conceito, mas por invisibilidade imposta pelo racismo e sexismo. Neste sentido, a proposta da ocupação ‘Entre poéticas e diversidades’ é aumentar a divulgação e notoriedade para as artistas durante nossa permanência na Galeria Cubo de Vidro”, destaca a curadora Andrea Mendes.

Obra de Joyce Nascimento (Foto: divulgação)

Ao longo de cinco anos de existência, o coletivo investe na reconfiguração de suas paletas de cores – seja nos corpos artísticos, nas paredes em que os trabalhos são exibidos ou junto ao público. Orientado a partir do movimento de aquilombamento, o coletivo passa a romper as barreiras da invisibilidade ao abrir portas, promover diversidade, acessibilidade e representatividade para todos os públicos, em especial o periférico e afroindígenas.

“Neste contexto, InCorporação é ação e efeito de incorporar. E diz respeito a unir, acrescentar ou juntar algo a outra coisa para criar uma unidade; ou a juntar-se a outras pessoas para formar um corpo (um todo). Para além do significado único do nome, a Curadora desmembrou a palavra InCorporações, desvelando outras: cor, corpo e ações. Palavras estas, que evidenciam as cargas sociais de mulheres pretas a partir dos pressupostos de raça-gênero-classe, tríade responsável pela intensificação de uma imagem naturalizada do feminino por uma visão androcêntrica, brancocêntrica e excludente que acumula violações contra o corpo de mulheres, incentiva a violência e a opressão”, analisa a curadora.

O grupo tem contribuído com debates atuais sobre a arte contemporânea e a necessária ocupação dos espaços, além de desenvolver referenciais teóricos e artísticos através das suas pesquisas no campo acadêmico, comprometidos com a produção antirracista nas artes.

Serviço: Ocupação Artística Coletivo Pretas InCorporações / Curadoria: Andrea Mendes / Artistas: Bill Dias; Brenda Nicole; Daniella Néspoli; Helen Aguiar; Ione Reis; Jéssica Paulino; Joyce Nascimento; Maria Vilela; Monique dos Santos; Thayara Magalhães; Poli Sales; Vive Almeida. / Local: Galeria Cubo de Vidro - Cefet/RJ, Campus Maracanã. Rua General Canabarro 485, Maracanã. / Período de exibição: 11 de agosto à 29 de outubro /Informações e agendamento de visitas guiadas: [email protected] / Entrada franca.