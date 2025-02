Lula diz que Donald Trump de querer se tornar 'imperador do mundo'

Petista disse que americano 'fala sem medir as consequências'

Publicado em 20/02/2025 às 10:25

Alterado em 20/02/2025 às 10:25

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusou nesta quinta-feira (20) seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, de tentar se tornar o "imperador do mundo".

Em entrevista à rádio Tupi, do Rio de Janeiro, o petista voltou a criticar as ameaças do líder americano contra diversos países e lembrou que o magnata foi eleito "presidente dos Estados Unidos, e não presidente do mundo".

"Ele precisa tomar muito cuidado com o que ele fala. Do jeito que ele está fazendo, ele está tentando virar um imperador do mundo, dando palpites em todos os países, em todas as políticas públicas", declarou Lula.



O presidente também disse que ainda não teve contato com Trump e que apenas tem ouvido os "rompantes" do republicano, que "quer tomar o Canadá, a Groenlândia, o Canal do Panamá e até mudou o nome do Golfo do México".



"Ele foi eleito presidente dos EUA e tem que cuidar dos EUA. No mundo, cada presidente cuida do seu pedaço", salientou o mandatário brasileiro, acrescentando que Trump repete a estratégia "habitual da extrema direita" de "falar todo dia, toda hora, sem medir as consequências". (com Ansa)