Lula diz que Trump tem que respeitar soberania dos outros países

Presidente afirmou que republicano tem 'regredido' a humanidade

Publicado em 30/01/2025 às 13:00

Alterado em 30/01/2025 às 13:00

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (30) que não existe interesse no momento em conversar com seu homólogo nos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a deportação de imigrantes pelo governo americano ou qualquer outro assunto.

De acordo com Lula, se os EUA taxarem os produtos brasileiros, em retaliação a uma possível afronta contra as políticas migratórias de Trump, seu governo fará o mesmo com mercadorias americanas.

"Ele tem que respeitar a soberania dos outros países. Isso é civilidade", falou o líder brasileiro, citando também a intenção do republicano de invadir a Groenlândia e tomar o Canal do Panamá. "Ele foi eleito para governar os EUA", reforçou.



Além disso, Lula também criticou o posicionamento do recém-empossado presidente americano sobre a saída dos EUA do Acordo de Paris e sobre o bloqueio de verba às Nações Unidas, dizendo que isso é "uma regressão à civilização humana". (com Ansa)