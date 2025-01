Deputados usaram dinheiro público para ir à festa de Trump, com direito a spa

Parlamentares passaram de cinco a dez dias em hotéis e um spa na Flórida e em Washington, nos Estados Unidos

Publicado em 30/01/2025 às 09:09

Alterado em 30/01/2025 às 09:09

Ao menos R$ 47.241,25 de recursos públicos foram gastos pelos deputados federais Bia Kicis (PL-DF), Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP) e Rodrigo Valadares (União-SE) para ida a uma festa da campanha de Donald Trump no dia 5 de novembro de 2024. Os parlamentares passaram de cinco a dez dias em hotéis e um spa na Flórida e em Washington, nos Estados Unidos. A informação é do "Diário do Centro do Mundo".

Segundo informações do jornalista Vinicius Segalla, do DCM, os parlamentares foram à “Election Night Livestream Watch Party”, uma festa organizada pela campanha do republicano. Despesas com passagem, estadia e alimentação foram pagas pelo contribuinte.

Veja quanto e como gastaram o dinheiro público os três deputados



Bia Kicis: R$ 19.789,23

A deputada Bia Kicis (PL-DF) foi a única dos três parlamentares que justificou sua ida à festa como missão oficial em nome da Câmara dos Deputados. A data da viagem, no entanto, está errada, sendo no dia 4 de novembro, e não no dia 9, como informado na prestação de contas.

Bia Kicis informou que o compromisso primeiro que a levava aos Estados Unidos era “Acompanhar as eleições presidenciais nos Estados Unidos, Election Night Livestream Watch Party”. Tal evento aconteceu no dia 5 de novembro, mas a mesma declaração da parlamentar afirma que a viagem se deu entre os dias 9 e 14 daquele mês.

Com chancela da Câmara, a parlamentar ganhou o direito de receber diárias e passagem aérea pagas, totalizando R$ 19.789,23. No relatório de sua viagem, feito após o retorno, Bia Kicis não faz qualquer menção à festa de Trump na Flórida, o primeiro motivo alegado para sua viagem. A deputada informa que chegou em Miami no dia 4 de novembro, mas que seu primeiro compromisso oficial foi apenas no dia 11, em Washington.

Veja a agenda da deputada:

04/11/2024: Viagem para Miami com partida às 10h00 de Brasília, voo 7748-Gol, e chegada às 15h55 em Miami.

10/11/2024: Viagem para Washington com partida de Orlando às 14h15, voo AA1170, chegada em DCA às 17h29, horário local. (trecho pago com recursos próprios)

11/11/2024: Participei da Comemoração ao dia do Veterano, com a presença da Banda Oficial da Casa Branca, US Navy band. Participei da Comemoração ao dia do Veterano, com a presença da Banda Oficial da Casa Branca, US Navy band.

12/11/2024, 13h30: Agenda com o Representante do Brasil na OEA, Benoni Belli. Endereço: 2600 VIRGINIA AVENUE, N.W. — SUITE 412 WASHINGTON, D. C. 15h30 — Agenda com a Embaixadora do Brasil nos EUA, Maria Luiza Ribeiro Viotti, Endereço: 3006 Massachusetts Avenue NW Washington, D.C. 20008

13/11/2024, 10h00: Agenda com Thomas Fink, apoiador do grupo parlamentar amizade Brasil Texas. Considerando que sou Presidente da Frente Parlamentar Brasil Texas, estamos buscando novas parcerias para fortalecimento do grupo. 11h30 — Agenda com o Deputado do Texas, Brian Babin. O Deputado é um aliado a nossa luta pela liberdade de expressão e contra qualquer tipo de censura no Brasil. 14h30 — Agenda com Julio Pohl, da ADF International. A Associação tem como pilar a defesa das liberdades em todo o mundo. Atualmente, eles têm trabalhado incessantemente para denunciar as violações de liberdades no Brasil. 19h00 — Jantar com Jim Pfaff, presidente da Frente Conservadora.

14/11/2024, 14h30: Agenda com Maria Elvira Salazar, Membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos desde 2021, reeleita, para tratar de assuntos afetos à liberdade de expressão e censura, com vistas à proteção dos direitos humanos. Retorno a Brasília: Saída de Washington às 17h20, voo nº. AA0865, para Miami (conexão), com chegada às 20h23, horário local. Saída de Miami, às 21h35, voo nº. 7749-GOL, com chegada em Brasília às 07h20 do dia 15/11/2024.

15/11/2024: A audiência na CIDH foi adiada para o dia 15/11/2024. O adiamento ocorreu posterior à compra das passagens. O retorno já estava agendado para o dia 14/11, tendo em vista o aniversário de 88 anos da minha mãe. Participei de forma virtual da reunião no dia 15/11/2024, às 9h45.

Delegado Paulo Bilynskyj: R$ 9.202,57

O Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP) não apenas foi à festa de Trump no dia 5 de novembro, como passou cinco dias em um hotel da rede Marriott na Flórida (de 3 a 7 de novembro), tendo estadia, viagem e alimentação pagas pela Câmara dos Deputados, em um valor total de R$ 9.202,57. O parlamentar não apresentou qualquer agenda oficial ou justificativa para o uso da verba pública.

Ricardo Valadares: R$ 18.249,45

O deputado Rodrigo Valadares (União-SE) passou oito dias na Flórida custeado pelo Congresso, de 31 de outubro a 7 de novembro. Ele cobrou da Câmara dos Deputados pelas passagens e pela estadia Ette Luxury Hotel & Spa, em Orlando, na Flórida, onde não registrou qualquer atividade oficial a justificar os gastos públicos. (com Diário do Centro do Mundo e ICL Notícias)