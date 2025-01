Lula fica indignado e manda retirar algemas e correntes (dos pés) de brasileiros deportados dos EUA

'Flagrante desrespeito aos direitos fundamentais', afirmou o ministro Ricardo Lewandowski sobre decisão do governo de Donald Trump

Publicado em 25/01/2025 às 18:29

Por Júlia Motta - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, exigiu a imediata retirada de algemas e correntes dos brasileiros deportados dos Estados Unidos pelo presidente Donald Trump durante o voo para o Brasil neste sábado (25). O ministro afirmou que a decisão era um "flagrante desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros".

Em nota, o ministério também informou que mandou a Polícia Federal a Manaus (AM), onde o voo de deportação precisou realizar uma parada de emergência, para recepcionar os brasileiros. Além disso, o presidente Lula determinou que a Força Aérea Brasileira (FAB) faça o transporte dos brasileiros até o destino final "de modo a garantir que possam completar a viagem com dignidade e segurança", afirma o ministério.

"Ao tomar conhecimento da situação, o Presidente Lula determinou que uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) fosse mobilizada para transportar os brasileiros até o destino final, de modo a garantir que possam completar a viagem com dignidade e segurança", diz a nota.

O voo tinha como destino inicial o Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte (MG), mas precisou fazer um pouso de emergência na noite desta sexta-feira (24) em Manaus devido a problemas técnicos.

"O Ministério da Justiça e Segurança Pública enfatiza que a dignidade da pessoa humana é um princípio basilar da Constituição Federal e um dos pilares do Estado Democrático de Direito, configurando valores inegociáveis", acrescenta.

Abaixo, veja imagens dos brasileiros deportados algemados chegando ao Brasil.

Golaço do Governo Lula: Brasileiros deportados por Donald Trump chegaram algemados no Brasil, mesmo não oferecendo risco algum e sem qualquer crime cometido. Presidente Lula determinou que retirassem as algemas dos deportados e todos tiveram acesso a comida, banheiro e banho. Um… pic.twitter.com/oNDDOWSoRt — Lázaro Rosa ???????? (@lazarorosa25) January 25, 2025

'Trump quer humilhar'

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) e deputada federal pelo Paraná, Gleisi Hoffmann, elogiou a atitude do presidente Lula (PT) e criticou a decisão do governo de Donald Trump, afirmando que o presidente americano quer "humilhar" o povo brasileiro.

"Fez muito bem o presidente @LulaOficial em determinar a retirada das algemas e correntes dos pés dos brasileiros deportados dos EUA que chegaram a Manaus. Não eram crimes, pq as correntes?", disse Gleisi em post no X.

"Essa é uma situação que vai se intensificar com Trump, que prometeu deportação em massa. E pensar que esses bolsonaristas festejam Trump, que quer humilhar nosso povo", acrescentou.